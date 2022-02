Maaike: ’Ik had zo’n heel glad ’Nicole Kidman’ voorhoofd waarin niets meer bewoog’

Ik gebruik botox en fillers…

„En neem regelmatig een laserbehandeling of chemische peeling. Niet uit wanhoop, maar omdat ik het leuk vind om zo mooi mogelijk oud te worden. Ik hoef niet de knapste of de dunste te zijn, ik wil gewoon blij in de spiegel kunnen kijken. Ik ben echt een fan van botox. Daar ben ik mee begonnen toen ik 33 was, omdat ik me ontzettend stoorde aan mijn fronsrimpel die ik steeds zo prominent op foto’s zag. Aanvankelijk vond ik het best eng, en ondanks dat ik het alleen laat doen door de beste cosmetisch artsen is het ook weleens misgegaan. Toen had ik tijdelijk zo’n heel glad ’Nicole Kidman’ voorhoofd waarin niets meer bewoog. Gelukkig wist ik dat dit vanzelf weer over zou gaan.”

Mijn grootste angst is…

„Om er heel onnatuurlijk uit te zien. Daarom laat ik maar eens per jaar wat prikjes zetten, en probeer ik sowieso maat te houden. Ik zou nu bijvoorbeeld wel iets aan mijn ’rokerslijntjes’ willen laten doen, ook al rook ik niet, maar dan denk ik: waar stop ik dan? Ik kan alles wel laten doen. Daarbij heb ik al snel het stempel ’Barbie’ te pakken door mijn lange blonde haar, en ik wil niet aan dat vooroordeel beantwoorden. Daarom wil ik zo natuurlijk mogelijk blijven. Juist het accepteren van kleine imperfecties zorgt ervoor dat het leuk blijft.”

De meeste mensen…

„Reageren er helaas negatief op als ik vertel dat ik af en toe botox gebruik. Als je naar de kapper bent geweest, zeggen mensen: ’Wat zit je haar leuk.’ Maar ik ken niemand die zegt: ’Goh, wat ziet je voorhoofd er mooi uit.’ Wel krijg ik regelmatig complimenten over mijn huid. Maar als ik dan vervolgens zeg dat het door botox komt, vinden ze dat toch een soort valsspelen. Terwijl ik denk: wat is nou eigenlijk het verschil tussen een goede crème of zo’n prikje? Die naald? Dat moet het wel zijn, want voor mij valt het allebei gewoon onder ’onderhoud plegen’.”

Toch is het wel grappig…

„Dat mensen me vaak niet herkennen als ze me in het dagelijks leven zien. Ik maak me speciaal op voor de foto’s die ik op Instagram plaats, maar verder draag ik doordeweeks geen make-up. Dus als ik ’s ochtends in het IJ spring, ben ik gewoon Maaike en niet de rimpelkoningin van Nederland die heel ’glam’ bij Koffietijd zit.”

