Weekhoroscoop week 12

Ram

Liefde: Je bent enorm trots op je partner om iets dat hij of zij doet of zegt. Gelukkig is dit positieve gevoel wederzijds; je geliefde wordt ook nog steeds graag met jou gezien!

Financiën: Vooral aan het einde van de week ligt het gevaar van impulsieve uitgaven op de loer. Niet alleen gaat het om een vrij nutteloos product; je kunt je dit ook helemaal niet veroorloven!

Werk: Een bepaalde verlegenheid, onzekerheid of angst neemt af waardoor je je ook op je werk weer beter in je vel zit. Gesprekken voeren met anderen of zelfs spreken in het openbaar gaat je een stuk beter af!

Persoonlijk: Vermijd aan het begin van de week belangrijke afspraken, examens of sollicitaties. Halverwege de week is er meer kans op succes.

Stier

Liefde: Vooral nu heb je behoefte aan huiselijke gezelligheid en kneuterige voorspelbaarheid. Op vaste tijden samen eten en daarna in alle rust even koffie drinken. Gewoon. Zoals men vroeger deed.

Financiën: Eén van je leidinggevende op het werk heeft het goed met je voor en neemt een beslissing die in financieel opzicht goed voor je uitpakt.

Werk: Hoewel bepaalde dingen niet helemaal naar volle tevredenheid verlopen of er sprake is van een onzekere situatie is er weinig dat je hier zelf aan kunt veranderen. Met geduld kom je gelukkig een heel eind.

Persoonlijk: De kans op infecties neemt toe. Was goed je handen en wees voorzichtig met open wondjes. Vermijd een eventuele oogontsteking door niet andermans potlood of mascara te gebruiken.

Tweelingen

Liefde: Hoewel je nog steeds dol bent op je partner, slaat deze week de verveling een beetje toe. Maak er geen probleem van; samen weer eens iets leuks ondernemen is een betere optie om hier mee om te gaan.

Financiën: Helaas zijn niet al je wensen van materiële aard haalbaar. Ondanks de financiële meevaller die je staat te wachten ben je nog steeds van mening dat doorsparen de beste manier is om in elk geval één van je doelen te bereiken.

Werk: Laat jezelf geen deelgenoot maken van een conflict tussen collega’s waar je zelf niets te maken mee hebt. Zelfs al heb je er een mening over, het beste wat je kunt doen is een neutrale houding aannemen en je hier zo ver mogelijk buiten houden.

Persoonlijk: Een onrustige huid, broze nagels of dof haar drijft je tot wanhoop. Gelukkig is het maar tijdelijk. Wellicht je hormonen? Vraag je huisarts of je misschien wat extra vitamine B kunt slikken.

Kreeft

Liefde: Je geliefde heeft het idee dat je niet helemaal eerlijk tegen hem of haar bent of misschien zelfs het een en ander verzwijgt. Is er iets wat je moeilijk vindt om over te praten of waarin je je door je partner onbegrepen voelt?

Financiën: Telkens wanneer de bodem van je portemonnee in zicht komt gebeurt er iets waardoor je toch weer even ruimte krijgt op financieel gebied. Blijf desondanks nog even voorzichtig met het doen van grote uitgaven.

Werk: Je wilskracht neemt toe en ook je doorzettingsvermogen gaat er flink op vooruit. Klussen waar je eerst nog als een berg tegenop zag, doe je deze week in een handomdraai.

Persoonlijk: Hoewel je zeer gesteld bent op een aantal mensen in je omgeving, heb je nu niet direct de behoefte om iets met hen af te spreken. Niets persoonlijks, je kunt momenteel gewoon ontzettend goed met jezelf opschieten.

Leeuw

Liefde: Probeer niet van elk meningsverschil een probleem te maken. Jij en je geliefde kunnen het prima met elkaar oneens zijn zonder dat er ruzie van komt. Elkaar proberen overtuigen werkt vooral averechts. Is er een gulden middenweg?

Financiën: Je hebt momenteel weinig boodschap aan onderbuikgevoelens en vooral op het gebied van financiën kijk je nu liever naar de feiten. Wat heb je nu en hoeveel heb je straks nodig? Je past hier met gemak je uitgavepatroon op aan.

Werk: Hoewel je ’s morgens vol enthousiasme de deur uit gaat naar je werk, verdwijnt deze positieve drive als sneeuw voor de zon wanneer je er arriveert. Je hebt deze week snel de neiging het bijltje erbij neer te gooien wegens ‘geen zin meer’.

Persoonlijk: Staat er een verbouwing op stapel of moeten er nog dingen opgehangen of geschilderd worden? Woensdag loopt alles op rolletjes!

Maagd

Liefde: Een impulsief idee of onverwachte actie pakt enorm goed uit. Je weet je partner dusdanig te verrassen dat hij of zij er zelfs door ontroerd raakt. Qua romantiek kan jouw week sowieso niet meer stuk!

Financiën: Ondanks je zorgen over het feit of er wel genoeg binnen komt en je alle vaste lasten wel kunt betalen, waag je je toch aan het doen van een grote aankoop. Wat klopt hier niet?

Werk: Als je al rondliep met plannen om een volgende stap te zetten in je carrière of om iets anders voor elkaar te krijgen op dit gebied, is vooral de eerste helft van de week hiervoor uitermate geschikt.

Persoonlijk: Je bent lekker actief en hebt dan ook totaal geen zin om lui op de bank te hangen. Lekker een beetje knutselen, tuinieren of gezellig de hort op met vrienden spreekt je meer aan.

Weegschaal

Liefde: Soms is het gewoon even nodig om even flink je hart te luchten. Of het nu gaat om relationele kwesties of persoonlijke issues, je partner zal met alle liefde fungeren als klankbord en het advies dat hij of zij je geeft is ook nog eens bruikbaar.

Financiën: Je bent het totaal niet eens met een rekening die je deze week ontvangt. Misschien is er sprake van een vergissing? Blijf vooral kalm en dien schriftelijk bezwaar in. Nee heb je…

Werk: Een lastige situatie doet zich voor maar met een beetje meer vertrouwen in je eigen kunnen ben je al op de helft. Je hebt voor hetere vuren gestaan, dus dit gaat je ook wel lukken!

Persoonlijk: Ondanks de vrij koppige houding die je deze week aanneemt, weet iemand je met redelijke standpunten je toch op andere gedachten t brengen.

Schorpioen

Liefde: Je hebt wat moeite met het tonen van je emoties waardoor de communicatie tussen jou en je lief hier en daar wat stokt. De tweede helft van de week gaat het gelukkig al wat beter.

Financiën: Waak ervoor dat je niet voor de makkelijke weg kiest met als gevolg dat je het jezelf hiermee alleen maar moeilijker maakt.

Werk: Iemand op je werk stelt je iets te persoonlijke vragen. Zeg gerust dat je hier geen antwoord op wenst te geven. Een beetje afstand bewaren op de werkvloer kan zeker geen kwaad, zeker wanneer het nieuwsgierige lui betreft.

Persoonlijk: Probeer wat meer open te staan voor andermans mening. De mogelijkheid bestaat dat jouw visie niet de (enige) juiste is.

Boogschutter

Liefde: Kies je woorden voorzichtig. Je partner heeft momenteel nogal lange tenen en dat terwijl deze week jouw tact redelijk ver te zoeken is. Het kan haast niet anders dan dat dit enorm gaat clashen. Tenzij je er wat meer rekening mee houdt natuurlijk….

Financiën: Je bent werkelijk op de juiste weg om zeer succesvol te worden in hetgeen je wilt gaan doen. Wees niet bang voor het onbekende; het onbekende kan ook zomaar iets goeds teweeg brengen!

Werk: Een risico nemen kan geen kwaad, mits er een vangnet voor handen is! Het is een goed moment om nieuwe stappen te zetten, maar het hebben van een plan B ‘voor het geval dat’ is niet onverstandig.

Persoonlijk: Je doet zo je best om overal informatie in te winnen, dat je over het hoofd ziet wat binnen handbereik ligt. Kijk ook eens minder ver dan je neus lang is!

Steenbok

Liefde: Hoe braaf je ook van buiten lijkt, van binnen ben je momenteel een grote ondeugd. Waarom laat je deze stoute kant niet wat vaker zien? Doe eens iets wat niemand van je verwacht, zeker je partner niet!

Financiën: Beter goed gejat denk slecht bedacht; met een beetje creativiteit kun je een aardig centje bijverdienen. Laat je hierbij inspireren door je omgeving en geef er je eigen draai aan.

Werk: Probeer jezelf moed in te spreken in plaats van naar beneden te praten. Waarom zou je jezelf onnodig beperkingen opleggen?

Persoonlijk: Je hebt echt wat meer ruimte nodig voor jezelf. Iemand die voortdurend op je lip zit of in je aura bivakkeert kun je momenteel slecht handelen.

Waterman

Liefde: Waar je geliefde veel zin heeft om samen uit te gaan, blijf jij het liefst gezellig thuis. En nee, je hebt er ook geen bezwaar tegen als je partner even alleen op stap gaat, jij vermaakt je wel!

Financiën: Dromen blijken geen bedrog. Wensen van financiële aard blijken geen luchtkastelen mits je bereid bent er iets anders voor op te offeren.

Werk: Je hebt de neiging deze week iets te streng voor jezelf te zijn. Er is niets met een beetje zelfkritiek maar door het onmogelijke van jezelf te vragen maak je jezelf onnodig onzeker. Niemand kan alles en zeker ook niet altijd…

Persoonlijk: Een afspraak die je al een poosje geleden met iemand hebt gemaakt blijkt je nu toch niet helemaal goed uit te komen. Niet omdat je het te druk hebt; je hebt er gewoon totaal geen zin in….

Vissen

Liefde: Je bent communicatief enorm sterk en weet de vinger exact op de zere plek te leggen. Je geliefde kan dan ook niet anders dan je gelijk geven. Waar je woorden voorheen nog wel eens werden weggewuifd is dit nu totaal niet aan de orde.

Financiën: Wat heb je nodig, wat wil je graag hebben of wat heb je jezelf een poos ontzegd omdat andere dingen ‘belangrijker’ waren? Hoogste tijd om lekker eens wat geld aan jezelf te besteden!

Werk: Dankzij jouw praktische manier van denken blijken bepaalde moeilijkheden bij lange na geen echte problemen. De ervaring die je de afgelopen jaren hebt opgedaan komt je deze week bijzonder goed van pas.

Persoonlijk: De antwoorden waarnaar je op zoek bent bevinden zich in jezelf. Durf je daar niet te kijken uit angst wat je er vindt? Probeer het maar, de kans dat het je reuze meevalt is groot!