Gillende ruzie na de vakantie? Zo ga je daarmee om

In het dagelijkse leven zijn jullie allebei druk met werk, kinderen, sport, vrienden, het huishouden en allerlei andere sociale activiteiten. Maar op vakantie heb je ineens alle tijd voor elkaar en dat kan een zegen zijn, maar soms ook een vloek. Waarom uiten die relatieproblemen zich altijd tijdens de vakantie?

Mirjam Schneider, hulpverlener bij Stichting Mind Korrelrelatie legt uit waarom relatieproblemen zich sneller uiten op vakantie.

Verplicht ontspannen

“Thuis zie je elkaar misschien niet zoveel en ga je ergernissen uit de weg, op vakantie kan dat niet of nauwelijks. Ook móet je op vakantie vaak ontspannen en dat kan niet iedereen.”

Of misschien bloeit de liefde tussen jou en je partner tijdens een vakantie juist weer helemaal op, maar lopen jullie bij thuiskomst weer tegen dezelfde ergernissen en frustraties aan.

Thuis weer in een dip

“Ook als het tijdens de vakantie wel goed gaat tussen partners, kan het zijn dat het na de vakantie thuis juist weer minder goed gaat, net als vóór de vakantie. De dagelijkse zorgen zijn even weg op vakantie, maar zijn er weer als je thuiskomt.”

Hoe dan ook, een vakantie met je man/vrouw is een mooi moment om even stil te staan bij je relatie. Ben je nog tevreden met elkaar en wat kan er beter?

Belangrijke tips voor na je vakantie

- Neem niet meteen een definitief besluit over de relatie als de vakantie zwaar is tegengevallen. Ga na wat je verwachtingen waren van de vakantie en of die überhaupt haalbaar waren.

- Vraag ook wat de verwachtingen van je partner waren.

- Probeer voor jezelf na te gaan wat er nou zo is tegengevallen. Het gedrag van je partner? Of heeft het misschien ook te maken gehad met het slechte weer, de geluidsoverlast in het appartement of de andere reisgenoten?

- Ga het gesprek aan met je partner. Ergerde je groen en geel aan zijn luie gedrag? Misschien is hij erg moe door de drukte op zijn werk. Een vakantie kan ook het moment zijn om elkaar beter te leren kennen.

- Wat heb je gemist op vakantie? Wat had je zelf anders aan kunnen pakken en wat had je partner anders kunnen doen?

Leermoment

Een vakantie kan je relatie niet goedmaken als je de rest van het jaar te weinig goede gesprekken voert met je partner of te weinig intiem contact hebt. En andersom hoeft een slechte vakantie ook niet per definitie het einde van je relatie te betekenen.

Misschien heb je tijdens de vakantie gemerkt hoe het echt is om tijd te hebben voor jezelf en voor elkaar. Zie het als een leermoment.