Deze nieuwe films moet je zien in januari 2021

Nieuwe films op Netflix

Pieces of a woman, vanaf 7 januari 2021

In deze nieuwe film op Netflix - het is weer een Netflix Original! - verloopt de thuisbevalling van Martha zo tragisch, dat ze erna ontspoort. Ze zakt weg in diepe rouw en raakt steeds verder verwijderd van haar partner en familie.

Pieces of a woman-trailer:

I still believe, vanaf januari 2021

Het leven lijkt de dolverliefde popster Jeremy en zijn vrouw Melissa in deze waargebeurde nieuwe film toe te lachen. Dat verandert als er bij Melissa kanker wordt geconstateerd. Samen gaan ze de strijd aan.

I still believe-trailer:

RBG, vanaf januari 2021 (zonder datum)

Op 18 september 2020 overleed Ruth Bader Ginsburg op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ginsburg heeft als een van de negen rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten veel betekend voor de positie van vrouwen. Deze nieuwe film op Netflix is een eerbetoon aan een heel bijzondere vrouw.

RBG-trailer:

Nieuwe films op Videoland

The secret ingredient, vanaf 13 januari 2021

Ongegeneerd wegzwijmelen doe je met deze nieuwe film. Bakster Kelly wordt tot haar verrassing uitgenodigd om mee te doen aan een Valentijns bakshow in New York. De verrassing is nog groter als ze daar haar ex-verloofde tegenkomt...

The secret ingredient-trailer:

Aloha, vanaf 14 januari 2021

De film stamt uit 2015, maar met Bradley Cooper, Emma Stone en Rachel McAdams in de cast, kan ons dat eigenlijk niet zoveel schelen. Brian werkt voor defensie en wordt naar Hawaï gestuurd om te werken aan de bouw van een satelliet. Daar ontmoet hij Allison, een jonge Air Force pilote.

Aloha-trailer:

Paradise drifters, vanaf 20 januari 2021

Tijdens hun reis naar Zuid-Europa proberen drie thuisloze jongeren in deze nieuwe film hun verleden van zich af te schudden. De liefde en geborgenheid die ze een leven lang gemist hebben, is dichterbij dan gedacht.

Paradise drifters-trailer: