’Vertel ik mijn kinderen dat ik een nieuwe liefde heb?’

Lieve Sabine, de scheiding van mij en mijn ex-man van vier jaar geleden viel rauw op het dak van onze kinderen. Zij waren destijds nog jong, zeven en negen jaar oud, maar snapten maar al te goed dat de scheiding het einde betekende van ons gezin. Ze waren er kapot van. Lange tijd had ik geen behoefte om te daten, maar drie maanden geleden was ik er klaar voor en heb ik iemand leren kennen. Ik voel dat het goed zit en ik zou hem graag voorstellen aan de kinderen, maar ik ben bang dat zij hem niet zullen accepteren. De oudste is nu 13 jaar en is flink aan het puberen. Wat is je advies?

Sabine: „Heb je er al een keer met je kinderen over gesproken? Aangegeven dat jij het zelf leuk zou vinden om een nieuwe vriend te hebben bijvoorbeeld. Want misschien is het wel een beetje heftig om ze nu ineens weer te verrassen zoals dat vier jaar geleden met de scheiding ook het geval was. Ik denk dat kinderen heel goed begrijpen dat je verliefd kunt worden en graag tijd met degene op wie je verliefd bent doorbrengt. En dat hoeft natuurlijk helemaal nog niet met hen erbij.

Op onze VROUW Facebookpagina hebben we je vraag een paar weken geleden ook gesteld en daar reageerden ook een aantal lezeressen op. Zo denkt Yvonne de With het volgende: „Gewoon op koffievisite gaan bij de vriend. Geen gekus of flikflooien, maar het kind voorstellen en haar/hem de kat uit de boom laten kijken en normaal doen. Vriend kan de vragen stellen: wat wil je drinken etc. Zet ook iets in de kamer op tafel wat het kind leuk vindt. Ga na 1-3 uur weer weg. Moeder kan ’s avonds vragen of kind het leuk/gezellig vond. Kijk van daaruit verder.”

Best een prima idee toch? Sommige lezeressen denken dat je nog even moet wachten met voorstellen totdat je zelf zeker weet dat deze relatie een langer leven beschoren is. Stephanie van Studio Terra denkt ook dat je eerst over hem moet vertellen. Zij heeft zelf ook een nieuwe relatie en haar kinderen zijn blij met de nieuwe man. „Ik zou eerst eens vertellen dat je iemand hebt ontmoet die je erg aardig vindt en dat je graag leuke dingen met hem doet en dan eens kijken of ze meer dingen willen weten en nieuwsgierig worden. Dan kun je ze nog wat meer over hem vertellen en misschien een foto laten zien. Vervolgens kun je uitleggen (als ze goed reageren) dat hij het leuk zou vinden om eens iets met elkaar te gaan doen. Een klein uitje buiten de deur of zo. Als het buiten de deur is, is het ijs wellicht wat sneller gebroken. Misschien ook kijken of je oudste gemeenschappelijke interesses met je vriend heeft, dat kan ook het ijs breken.”

Jeanette van der Lee denkt dat je gewoon een beetje moet daten met die man zonder dat je je kinderen betrekt in het verhaal. „Waarom al vertellen? Hou het nog even voor je. Ik zou eerst langer wachten tot je elkaar beter kent. Ik ken te veel mensen waar nieuwe partners en dates al gauw kennismaken met de kids en dan gaat het over en komt de volgende. Dat wil je zelf niet en zeker niet voor je kind. De oudste hier is 13. Te jong om dit allemaal mee te maken. Date lekker, scharrel wat af maar zonder de kids.”

Kortom, de meningen zijn verdeeld, maar ik denk echt dat je er goed aan doet om het eerst eens een beetje te bespreken met ze. Zonder dat het voor de kinderen duidelijk wordt dat er al een man in het spel is. Laat ze alvast wennen aan het feit dat jij weer op zoek bent naar liefde. Veel succes!”

