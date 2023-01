’Waarom mogen kinderen niet vrij zijn buiten de schoolvakanties?’

„Twee weken terug boekte ik een week skiën voor 2024. Ik moest me een weg banen door de vakantiehuizen waar meer dan €5.000 per week voor werd gevraagd. Ik zag ze zelfs voor €10.000 per week voorbijkomen. We zijn net op wintersport geweest, de week na de kerstvakantie – ik had in verband met mijn werk vrij gekregen. We hadden nagenoeg lege pistes, overal plek in de restaurants en nul rijen voor de liften. Heel anders dan de twee weken daarvoor. Toen was het dringen geblazen, begreep ik van kennissen die wel in de schoolvakantie waren gegaan.

Uit z’n voegen

Afschuwelijk druk en absurd duur dus, dat is wat je krijgt als je alles concentreert in die paar weken vakantie in het jaar. De zomervakantie hangt van de zwarte zaterdagen aan elkaar, Schiphol barst een paar maanden volledig uit z’n voegen en in eigen land een weekje weggaan is ook al niet te betalen. Voor deze zomer keken we even voor wat huisjes in Zeeland. Als je wil lachen – of huilen – moet je dat eens doen. Zelfs voor de meest troosteloze minimalistische hutjes betaal je de hoofdprijs.

Rijke gezinnen

De laatste maanden word ik op social media voortdurend gespamd door advertenties waarin overnachtingen op een park in Nederland, tussen de wilde dieren, worden aangeboden. Wil je dat in augustus doen, betaal je een kleine €1200 voor DRIE nachten, IN EEN TENT. En dan hebben we het dus over een vakantie voor gezinnen met kleine kinderen. Of beter: rijke gezinnen met kleine kinderen.

Inflatie

„Na twee jaar vakantiedrama door corona, betaalt de consument de prijs voor de geleden schade, dat is duidelijk. En we willen allemaal zo graag op vakantie, dus we trekken die creditcard. Eén op de vier Nederlanders heeft de vakantie alweer geboekt en de ANWB concludeerde uit eigen onderzoek dat negen op de tien Nederlanders van plan is dit jaar de koffers gewoon te pakken, ondanks de inflatie. Dan maar die spaarrekening leeg.

Qualitytime

Wat zou het fijn zijn als ouders met jonge kinderen wat meer lucht en keuzemogelijkheden kregen door eens in het jaar off season een weekje weg te mogen van school. Wekenlang thuisonderwijs was geen enkel probleem in coronatijd, maar vijf dagen vrij voor qualitytime met het gezin is nog steeds een taboe. Vijf dagen per jaar, meer niet. Dat is een hele week vakantie, te boeken in een periode dat de prijzen niet zo schandalig hoog zijn.

Leraren

De voorgaande keren dat ik het onderwerp aankaartte, kreeg ik tal van boze reacties van leraren. Ze moesten al zoveel organiseren, ze konden dit er niet ook nog eens bij hebben. Ze wilden zelf ook wel eens weg buiten het seizoen en al helemaal niet lesgeven aan halflege klassen. Alsof de klassen bij zo’n regeling ineens halfleeg zijn. Alsof iedereen er ieder jaar gebruik van gaat maken. Alsof dit op geen enkele manier te stroomlijnen valt. Gewoon wat weken blokkeren waarin het vanwege toetsen écht niet kan en klaar.

Snipperdagen

Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, maar we vinden het in Nederland – lijkt wel – heerlijk om overal eindeloos over te steggelen. ’Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt ernaast’, zei mijn oma altijd. En zo is het. Uit onderzoek van Ouders en Onderwijs (juli 2022) blijkt dat maar liefst 78% van alle ouders snipperdagen zien zitten. Wat houdt tegen de leerplichtwet op dit punt aan te passen?

Brutale ouders

Wat je nu krijgt, is dat brutale ouders hun kind gewoon meenemen of ziek melden. Of dat alleen ouders met een eigen zaak van dit privilege gebruik kunnen maken. Trek het gelijk voor iedereen en verlicht zo niet alleen de druk op de kosten voor ouders, geef de toeristische branche ook iets meer lucht. Vijf snipperdagen; noem er één echt overtuigend bezwaar tegen.”

