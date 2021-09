Moet de leeftijdsgrens om je naam te veranderen omlaag?

Veel transgender personen kiezen ervoor om hun naam te veranderen. De oude voornaam is in de meeste gevallen namelijk gelinkt aan hun verleden en gekoppeld aan het oude geslacht. In de Transgenderwet is vastgelegd dat je minimaal 16 jaar moet zijn om je naam officieel te wijzigen. Ook moet je een deskundigenverklaring hebben. Hiermee verklaart een dokter of psycholoog dat jij goed begrijpt wat een dergelijke wijziging voor gevolgen heeft.

Totdat een wijziging officieel goedgekeurd wordt, nemen veel van deze transgender personen hun nieuwe naam al aan in het dagelijks leven.

Naam wijzigen

Joey begon drie jaar geleden aan zijn transitie en ging al die tijd al door het leven als een jongen. Op officiële brieven en op zijn identiteitskaart stond echter nog zijn meisjesnaam. De rechter kende uiteindelijk toch het verzoek tot naamswijziging toe, omdat uit haar gesprek met Joey bleek dat hij geen twijfel heeft over zijn geslacht.

Volgens RTL Nieuws is Joey het tweede kind dat een dergelijke rechtszaak in Nederland heeft gewonnen. De moeder van Joey geeft aan veel contact te hebben met andere transgenderkinderen en meent dat veel van hen dit probleem herkennen. Ze hoopt dat het voor hen in de toekomst makkelijker gemaakt wordt om hun naam te wijzigen.

Naamswijzigingen vinden natuurlijk niet alleen bij transgenderkinderen plaats. Voor sommige mensen heeft een naamswijziging een persoonlijke aanleiding, zoals de associatie die een oude naam kan hebben met een vervelende gebeurtenis.

Toch vinden sommige mensen het terecht dat een naamswijziging pas vanaf je 16e mag plaatsvinden. Collega M. van de VROUW-redactie zei hierover: „Het is maar goed dat ik mijn naam niet voor mijn 16e heb kunnen veranderen, want dan had ik een naam gehad die totaal niet bij me paste.”

Meningen

Ook op Twitter lopen de meningen uiteen. Onderstaande Twitteraar sluit zich aan bij het standpunt van M. Zij vindt dat een kind voor zijn of haar 16e nog een grote ontwikkeling door moet maken. Een andere Twitteraar reageert daar echter op door te benoemen dat spijt van een transitie maar weinig voorkomt en dat dit soort besluiten dus prima genomen kunnen worden, ook op jonge leeftijd.

Praat mee

