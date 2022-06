Is het terecht dat automobilisten per kilometer gaan betalen?

Automobilisten moeten in 2030 per kilometer een nog onbekend tarief gaan betalen, ongeacht het tijdstip of de locatie. Van een taks op alleen rijden in de spitsuren of op de snelwegen is geen sprake. Als de kilometerheffing in 2030 ingaat verdwijnt de wegenbelasting. De kilometerheffing moet uiteindelijk net zoveel opleveren als de wegenbelasting. Dit is een opbrengst van 6 miljard euro per jaar, een aanvulling voor de schatkist.

Bekijk ook: Automobilisten moeten vanaf 2030 gaan betalen voor elke gereden kilometer

Kilometerstand

Het is nog de vraag hoe de overheid de gereden kilometers wil bijhouden en wat het tarief wordt. Het kan bijvoorbeeld via de RDW als de auto voor een apk-keuring gaat kan gelijk de nieuwe kilometerstand worden genoteerd. Het nadeel hiervan is dat nieuwe auto’s pas na vier jaar gekeurd worden en daarna om de twee jaar. De bestuurder zou dan een flinke som moeten betalen.

Privacy

Een andere oplossing zou zijn met een kastje of app op de mobiele telefoon die de kilometers registreert. Hier stuit het kabinet op privacy bezwaren. Komende jaren worden gebruikt om onderzoeken te doen naar hoe de kilometers kunnen worden bijgehouden.

Tarieven

De tarieven zijn nog niet definitief. Uit documenten die onlangs zijn vrijgegeven blijkt dat er een rekenvoorbeeld is gemaakt. Dat voorbeeld laat zien dat een ‘veelrijder’, iemand die 80 kilometer per dag rijdt, ongeveer 2,5 keer zoveel taks betaalt. Iemand die minder kilometers maakt (gemiddeld 20 per dag) gaat bijna de helft aan taks betalen. De rekenmeesters denken dat mensen die veel rijden vaker de auto laten staan.

De tarieven die gebruikt worden zijn nodig om de overstap van wegenbelasting naar rekeningrijden te maken zonder dat er minder geld in de schatkist komt. Dat hebben VVD, D66, CDA en CU ook met elkaar afgesproken in het coalitieakkoord.

Reacties

Caatje vraagt zich af of de accijns op benzine wordt weggelaten.

Sandra maakt zich zorgen over haar privacy.

Deze twitteraar denkt dat autorijden straks alleen voor de rijken is weggelegd.

Ook Monique Smit is het niet eens met deze regeling.

Praat mee

Vind jij rekeningrijden een goed idee? Of ben jij bang dat het je meer geld gaat kosten? Praat mee op onze Facebook-pagina!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.