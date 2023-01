’Alles lijkt toe te werken naar een stomende scène tussen de lakens’

Zo lief als de kandidaten de vorige aflevering afsloten door in groepsverband de koffer van Theo in te pakken, zo lief starten ze ook weer de grande finale. Heren, dit is de finale en jullie strijden tégen elkaar voor de winst, toch? Of… zouden de nummers één en twee nu weer met elkaar eindigen en zijn ze daarom zo lief tegen elkaar? Ik vind het geen gekke gedachte, want op date day worden ze immers naast elkaar wakker in hetzelfde bed. Ik ben niet de enige bij wie deze gedachte speelt, want de prins vraagt het zich ook af. Zowel op de date met Joey als op de date met Cyrano stelt hij de vraag of ze op elkaar zouden kunnen vallen.

Hoewel het tijdens de date met Cyrano plenst, zit dat de romantiek niet in de weg. Maar eerst moet de roze olifant uit de kamer opgeruimd worden, want waarom dacht de prins dat Cyrano spelletjes speelt? Leg dat maar eens uit Diego. Helemaal verkeerd heeft-ie het niet gezien, want het blijkt na doorvraag een vorm van zelfbescherming te zijn. Afstand creëren om niet gekwetst te worden en dan weer toenadering zoeken. Oftewel - precies zoals de prins het al verwoordde - afstoten en weer aantrekken. En zijn er gevoelens? „Het begint wel te kriebelen”, van beide kanten. Cyrano is stellig: hij wil er wel voor gaan.

Familiepak condooms

Onder het motto ’we worden toch wel nat’ besluiten ze ondanks de regen in het zwembad te springen. Diego tovert een kleine modeshow aan zwembroeken uit zijn tas en dat niet alleen… wanneer hij zijn koffer weer sluit klettert er een half familiepak condooms op de vloer. Precies, deze man is goed voorbereid. Het zorgde in elk geval voor een gierend lachsalvo. Een lachsalvo dat later omslaat in een ’lachen als een boer met kiespijn’, wanneer Cyrano bekent altijd gelijk te willen hebben. Dit wordt duidelijk niet gewaardeerd door de prins.

De avond besluiten de heren als fashion twins bij het diner. Diego grijpt het diner aan om nóg een keer te horen waar hij staat. Cyrano heeft toch al gezegd dat hij kriebels heeft? Hier krijg ik nou weer de kriebels van. Net zoals het antwoord op de vraag ’hebben we nog een toetje?’: „Jij bent het toetje.” Mag het wat origineler please? Alles tijdens deze scène, inclusief het vuurwerk, lijkt toe te werken naar een stomende scène tussen de lakens.

Modder gooien

Terug in de villa moge het duidelijk zijn: Joey en Cyrano gunnen elkaar de wereld. Ik zei al eerder dat ik schaamteloos fan ben van modder gooien op tv en dat ik eerder had gehoopt dat ze er met elkaar vandoor zouden gaan, maar daar zijn ze echt allemaal te leuk voor. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik gun ze inmiddels ook de wereld. Ik wil niet eens meer dat ze met modder gaan gooien.

Het is tijd voor Joey om de date te starten en wel op een boot. Tijdens de romantische setting op het dek, met ondergaande zon op de achtergrond, begint mijn twijfel toe te slaan. De vorige keer was ik er namelijk nog heilig van overtuigd dat Diego voor Cyrano zou vallen. „Zou je mij in m’n leven willen’, vraagt de prins aan Joey. Joey lacht verlegen. Diego laat overduidelijk weten dat de twijfels uit het hoofd van Joey moeten.

De setting wordt nog romantischer wanneer het diner start. Ook hier vraagt Diego bij het diner voor de tweede keer welke gevoelens er bij zijn date spelen. Joey ontkent verliefd te zijn, maar hé, om toch verliefdheid bij hem te kunnen bespeuren hoef je echt geen hogere wiskunde of relatietherapie gestudeerd te hebben. Dat zie je van kilometers afstand toch al? Wat Diego zegt als Joey hem de vraagt stelt is veel verrassender: „Ik begin verliefd op je te worden.” Maar dát zei hij niet tegen Cyrano. Húh? De scène waarin je een keuze moet maken moet toch nog komen? Zeg je nu echt al dat je verliefd bent en daarmee eigenlijk al een keuze hebt gemaakt? Diego, hoe kun je hem ooit nog afwijzen? Met deze woorden kun je hem niet naar huis sturen! En dan verwacht ik van alles bij Joey, blijdschap, gehuil, bloemencorsco’s, trompetgeschal, een staande ovatie wat mij betreft, maar hij blijft stil en teruggetrokken. En nu Diego heeft gezegd dat hij verliefd is, kan Joey het ook ineens zeggen.

Aan het ontbijt de volgende dag zijn ze het erover eens dat ze zich helemaal ontspannen voelen. „Maar dat komt natuurlijk ook door wat we hebben gedaan.” Wat hebben jullie dan gedaan? Details!

Feestmoment

Tijdens deze date komt Joey erachter dat Cyrano Diego heeft gemerkt met een zuigzoen. Gemerkt? Niets is minder waar. Het is namelijk niet Cyrano voor wie de prins kiest. De afwijzing lijkt uren te duren en de winnaar moet wel héél lang wachten op het feestmoment.

Eigenlijk moet je geen spelletjes spelen in de liefde en zeker niet mét de liefde. Maar wat is het smakelijke televisie om naar te kijken. Wat hoop ik dat deze twee nog lang en gelukkig bij elkaar zijn. Volgende week gaan we het zien in de reünie, als Eva weer terug is van haar vakantie en het stokje weer van me overneemt.

