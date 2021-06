’Ik heb mijn eigen haar verziekt, er is amper iets van over’

Lieve Sabine, ik heb mijn haar afgelopen winter zelf gebleekt en nu is er amper iets van over. Dun, futloos en het breekt af. Kortwieken wil ik echt niet. Hoe kan ik hier toch weer wat van maken?

Sabine: „Wat dacht je ervan om even bij een kapper langs te gaan. Ze zijn alweer een tijdje open toch? Volgens Lijda Plus op onze VROUW Facebookpagina moet je sommige dingen echt aan de professionals overlaten. „Niet zelf klooien met haarverf, want dat pakt vaak niet goed uit! En als je haar nu zo broos is dan uit laten groeien en toch een knipbeurtje bij de kapper. Blij dat ik niet hoef te verven. Bijna 50 en nog geen grijs haartje.” Kapster Patricia Heijstek denkt ook dat je sommige dingen toch echt bij de kapper moet laten doen en vooral niet thuis. „Blonderen is een vak apart en echt niet bedoeld om thuis zelf te doen, tenzij je echt weet wat je doet. Iets wat echt kapot is, valt moeilijk te herstellen. Wat wel kan is een goede behandeling bij de kapper met bijvoorbeeld Olaplex. Zodat het haar herstelt. Verwacht ook geen wonderen, want wij kappers kunnen helaas niet toveren. Maar hierdoor ziet en voelt je haar wel zeker veel beter dan nu. En vooral niet meer zelf blonderen!”

„Onze VROUW Beauty expert Enith Oostlander zegt er overigens het volgende over: „Ze kan bij de kapper naar een keratine-behandeling vragen. Deze is speciaal voor zwak, broos en beschadigd haar. Daarnaast is het ook aan te raden om keratine-producten voor thuis te gebruiken.”

Goed, thuiskapster, ik hoop dat je er iets aan hebt. Succes ermee!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!