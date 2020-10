Kae is influencer: Voordat Loua er was, postte ik vooral foto’s van mijn kat

Voordat Loua er was…

„... postte ik vooral foto’s van mijn kat. Of mijn eten. Eigenlijk de niet-boeiende dingen uit mijn leven die anderen blijkbaar wel interessant vonden om te zien. Ik was me er in ieder geval niet van bewust dat ik een influencer werd genoemd. Mijn zwangerschap deelde ik ook, maar ik had er geen beeld bij hoe ik het zou doen als mijn dochter er eenmaal was. ’We zien het wel’, zeiden mijn vriend - die niets met sociale media heeft - en ik tegen elkaar. Nu zou het gek voelen om wel een foto van mijn eten te plaatsen en niet van Loua; zij was meteen het allerbelangrijkste. Naast haar interesseert de rest me geen bal.”

Het liefst zou ik alles delen…

„... zo trots ben ik. Toch doe ik dat niet. Zo vind ik Loua het schattigst in een luier, maar zo’n foto blijft in de privésfeer. Net als opvoedzaken, die bespreek ik met mijn vriendinnen en niet online. Ik meng me ook niet in discussies, omdat ik vind dat iedereen moet doen waar hij/zij zich goed bij voelt. Ik ben sowieso niet van de lange teksten onder mijn foto’s, maar dat heeft vooral met mijn dyslectie te maken. Ik denk dat de reacties dan meer over de spelfouten dan over het verhaal zouden gaan.”

Ik steek minder tijd…

„... in Instagram dan mensen denken; ik doe het meer tussendoor. Is het licht mooi en heb ik een moment? Dan ga ik naar buiten en maak ik snel een foto. We kunnen er heel moeilijk over doen, maar zo ingewikkeld is het maken van een mooie foto tegenwoordig ook weer niet. Eigenlijk ben ik meer ondernemer: zo heb ik een sieradenlijn en een social media-bureau. Influencen is ook niet mijn baan, al doe ik wel betaalde campagnes. Ook met Loua.”

Samen poseren…

„... vind ik geen probleem. Dat doen we ook niet te serieus hoor, we trekken hoogstens een mooie jurk aan. Je kunt wel eindeloos foto’s willen maken, maar de meeste kinderen lachen één keer en daarna niet meer. Prima, want Loua moet het wel leuk vinden. Met de tijd word ik kritischer op samenwerkingen: wat voelt goed en wat niet?”

„We knutselen bijvoorbeeld vaak aan de keukentafel, dus een gesponsorde knutselpost voelt heel natuurlijk. Maar ik ga mijn dochter geen opgestuurde outfit aantrekken die ik zelf nooit voor haar zou kopen. Voor nu heb ik een mooie balans gevonden, maar ik heb nog geen idee hoe ik dat later ga doen. Daar ben ik ook niet bezig, misschien zit ik ’later’ wel helemaal niet meer op Instagram.”

Wanneer het naar meer smaakt...

