Ⓒ Corné van der Stelt

Roze en glitter voor meisjes, blauw en stoer voor jongens? Beetje achterhaald. Dat wisten deze trotse moeders al lang: hun zoons schitteren in het weekend als dragqueen. Ria Veldwijk (57) woont met haar man in Apeldoorn en heeft drie zoons. De middelste, Gerben (29), transformeert sinds vijf jaar geregeld in Mandy McCandy.