’Ik voel me net een worst in een trui, kan dat ook anders?’

„Dit probleem herken ik wel. Ik ben nooit zo van de truien geweest. Hooguit in het weekend, als je eenmaal thuis lekker op de bank kruipt met een goede film en een flinke pot thee voor je neus. Intussen ben ik erachter dat ik ook met minder dikke truien en/of vesten prima de kou doorsta en daar voel ik me een stuk gemakkelijker en vooral modieuzer bij.

Als de kou zich eenmaal aandient, grijp ik bovendien meteen naar mijn modetactiek om te ’layeren’, oftewel mezelf te hullen in laagjes. Want waar je ook bent, een laagje kan altijd uit als je bijvoorbeeld binnen zit.

Luxe wol

Er zijn genoeg leuke truien in de huidige wintercollecties: van stoere, 100% wollen (en dus enorm kriebelende) schipperstruien tot en met folkloremodellen in gezellige kleurtjes en stoere kabeltruien in nude- en aardetinten, maar ook minder dikke truien van luxe wolsoorten zoals angora, alpaca, mohair of kasjmier.

Dit soort materialen zijn superzacht, kriebelen niet en doen het voor mij persoonlijk het beste, aangezien ze niet te dik zijn, lekker luchtig ogen en bovendien dit seizoen ook in de meest leuke kleurtjes te koop zijn.

Afgelopen zomer ging ik zodoende voor de bijl toen ik in Italië op vakantie was. Het begon met een knalgroene fluo Versace-zonnebril; een tikkeltje over de top, maar de kleur sprak me direct aan. Binnen no time had ik daarbij een handtasje in dito kleur en was ik in het straatbeeld niet meer te missen. Al van verre zag je me aankomen.

Knuffelgehalte

In Italië riepen enkellaarsjes in dezelfde teint mijn naam en had ik ze binnen een mum van tijd gekocht, die hoorden immers bij de outfit. En om het geheel af te maken, kocht ik twee winkels verderop zonder naar de prijs te vragen een heerlijke, riante fluffy sjaal van mohair/angora, ook in het knalgroen.

Moet ik daar nog bij zeggen dat ik vooral met het laatstgenoemde accessoire hoge ogen gooi? Iedereen wil die heerlijke fluffy sjaal met het hoge ’knuffelgehalte’ even voelen of zelfs even dragen...

Van stoer tot chic

Deze winter zijn er volop modieuze looks waarbij de winterse trui een rol speelt, al dan niet afgestyled met zo’n heerlijke sjaal. Ga voor een oversized look als je dat prettig vindt, want niets is heerlijker dan lekker wegkruipen in je trui.

Draag je bijvoorbeeld een gewatteerd donsjack over een stoere trui en daaronder stevige boots, dan ga je voor de stoere werkmanslook. In combinatie met een leren rok of broek wordt diezelfde trui al een stuk chiquer en oogt het meer als een ’designerstuk’, ook in combinatie met hoge pumps of designer sneakers.

Romantische look

Op een eenvoudige jeans is juist de eenvoud de ultieme look. En als je onder een lange trui een onderjurkje draagt, krijg je instant een romantische look. Draag je de lange trui heel vrouwelijk, dus als jurk, dan kun je daaronder een dikke panty, maillot of legging dragen.

Gedragen met hoge veterlaarsen, een hippe Chelsea boot of hooggehakte lange laarzen is dit een heel jeugdige look. Dierenprints doen het ook goed met naturel- en bruinige tinten van een trui, dit geeft een extra mode-accent aan de outfit.

Leren jack

Felgekleurde truien van superdeluxe wolsoorten zijn echt mijn ding. Maar hoe combineer je die? Op een jeans, broek of een rok, maar ook over een jurk staat dit juist heel nonachalant. Het leuke is dat je over dergelijke - meestal wat strakkere - truien ook gerust een leren jack of een spijkerjack kunt dragen. Dat maakt het extra stoer! Pas eventueel ook accessoires zoals schoenen, tas en sieraden aan de felle kleur van de trui aan, want dat maakt het plaatje compleet.

Laagjesmode

Layeren is het nieuwe codewoord. Laag over laag draag je bijvoorbeeld een dunne coltrui of een blouse, daarover een dikkere trui of een bijpassend vest en dan een winterse jas of een bodywarmer. Want als je dan toch uiteindelijk door de warmte een item uittrekt, zie je nog genoeg leuks tevoorschijn komen.

Bij het layeren is het wel belangrijk om de lichte materialen eronder te dragen en de dikkere items daarboven, op die manier is het volume op de juiste manier verdeeld. Let bij het layeren ook op welke materialen je met elkaar combineert, want dat kan juist voor een verrassend effect zorgen.

Draag gerust verschillende materialen in één look, zoals bijvoorbeeld wollen items in combinatie met fluweel, leer of tweed. Vooral als er een ruitje in de tweedstof zit, kun je daarmee een heuse Engelse landlady look neerzetten. Tijdens de feestdagen kun je zelfs nog een stapje verder gaan door een trui bijvoorbeeld heel feestelijk te combineren met een glitterjurk of een glanzende plissérok.”

