Recept: Hollandse kaasfondue

Culi-expert Marjolein: “Ik hou van Holland. En trouwens ook van Nederland. Want daar wordt nog weleens moeilijk over gedaan. Holland-zeggers zouden alleen Noord- en Zuid-Holland belangrijk vinden. Wat een gemis. Net of de Bossche Bollen, worstenbroodjes en Fries suikerbrood geen onderdeel zijn van ons culinaire erfgoed!”