Daghoroscoop 10 mei - Doorbreek je dagelijkse routine, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Het kan nuttig zijn je visie op het leven of een opvatting waaraan jij je al jaren vasthoudt eens tegen het licht te houden. Een mening herzien doe je niet van de ene op de andere dag, het is een hele klus, maar als je het stap voor stap doet wordt je zicht geleidelijk beter en dat is jouw opdracht dit jaar.

RAM

Er kunnen verkeerde conclusies worden getrokken wanneer je iemand op zijn of haar uiterlijk beoordeelt. Stel je niet overdreven kritisch op. Sta open voor een relevant advies van mensen die over meer kennis van zaken beschikken.

STIER

Maak er een dag van liefde en vriendschap van, van lachen en plezier. Zeg geen uitnodiging af en geniet optimaal. Vrijgezellen kunnen aan een nieuwe romance beginnen en zullen iets willen doen wat hen boven de massa uit tilt.

TWEELINGEN

Een gunstige dag voor zakelijke transacties en zaken die een financiële component hebben. Het is ook een goede dag om een plan te maken voor een verbouwing of om een inventaris te maken van bezittingen. Ruim vandaag een kamer op.

KREEFT

Alles wat vandaag op de agenda staat kan plezierig verlopen en je fantasie prikkelen. Probeer je aan te sluiten bij een vriend(in) die een creatieve cursus gaat volgen; je zult er geen spijt van krijgen. Voer op het werk geen privégesprekken.

LEEUW

Er kan een groot deel van de dag sprake zijn van spanning. Waar het geldzaken betreft is de trend meer negatief dan positief. Stel financiële besluiten even uit. Bedenk een oplossing als je schulden hebt: minder uitgeven of meer verdienen?

MAAGD

Je kunt met veel mensen te maken krijgen en je zult je best moeten doen om hen tevreden te houden, of het nu cliënten zijn, collega’s of vrienden. Deel zorgen niet met willekeurige mensen, maar met iemand die je 100% vertrouwt.

WEEGSCHAAL

Onrust kan voor verwarring zorgen. De behoefte om alleen te zijn kan strijden met een verlangen naar kameraadschap. Dat zal tot minder productiviteit leiden. Vraag iemand die hetzelfde werkt als jij, als je hulp nodig hebt.

SCHORPIOEN

De eisen die jouw ego aan je stelt zijn minder sterk dan anders, waardoor je de blik op je omgeving kunt richten. Het zal je goed doen om anderen te helpen of te collecteren voor een doel dat je ter harte gaat. Leen geen geld uit.

BOOGSCHUTTER

Ook al is de kosmische trend niet 100% positief, toch zullen de meeste zaken vandaag goed verlopen. Je sociale leven kan een opkikker krijgen en je welzijn wordt beschermd. Beloof niets wat je niet kunt waarmaken.

STEENBOK

Een deel van de dag kan uitzonderlijk druk zijn, omdat er een deadline moet worden gehaald. Probeer met iets nieuws je dagelijkse routine te doorbreken. De aanschaf van een kostbaar item kan een (te) harde klap zijn voor je bankrekening.

WATERMAN

Je behoefte aan vastigheid en veiligheid kan een test zijn voor een liefdesaffaire. Familieproblemen zijn eenvoudig op te lossen als je als eerste dapper de hand reikt. Geef niet te veel geld uit en betaal rekeningen op tijd.

VISSEN

Afgezien van de problemen waarmee je te maken krijgt, zorgt de kosmos vooral voor positieve ontmoetingen en besluiten. Vertrouw op je intuïtie als je snel een beslissing moet nemen waarover je liever zou willen nadenken.

