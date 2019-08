Nadia: Ik koos zelf voor een keizersnede

"Na de bevalling kwam er veel op me af, zoals borstvoeding. Maar mijn dochter is hartstikke gezond en ze huilt niet veel, dus het gaat hartstikke goed. Van tevoren heb ik me wel afgevraagd: 'Wat als het tegenvalt?' Je kunt een baby moeilijk terug stoppen. Er zijn voorbeelden van 'spijt-ouders' maar dat ben ik gelukkig niet."

Franse liefde

Nadia trouwde afgelopen oktober met Mika, haar Franse liefde en vader van haar kind. "Vriendinnen hadden toen een filmpje gemaakt waarin ze speelden dat ze mij waren. Je zag mij als DJ, met een baby met een koptelefoon op naast me.

In een andere situatie stond ik zogenaamd te tanken en liet ik daarna de baby per ongeluk achter. Of je zag mij rokend, met een baby op de arm. 'Hoelang zou Nadia dat kind in leven houden?' Nou, dat gaat tot nu toe prima."

Lat-huwelijk

In de serie komt onder andere het vele ongevraagde advies aan zwangeren aan bod. "Ik woon in Nederland en mijn man in Frankrijk. Heel veel mensen vonden een lat-huwelijk onmogelijk en zeiden dat ik moest kiezen.

Maar het gaat hartstikke goed: ik ben meestal een week in Nederland en daarna een week in Frankrijk. Prima te doen. Ik krijg ook weleens het etiket single mother omdat Mika in Frankrijk woont. Hij ging ook niet altijd mee naar alle echo’s en dat vonden mensen dan zielig voor mij."

Sushi

Ook op haar eetgedrag kreeg ze regelmatig commentaar. "Zo at ik toen ik zwanger was weleens sushi en kreeg dan altijd de vraag 'of ik dat wel kon eten'. Ik ben niet achterlijk en heb mezelf ook wel ingelezen. In Japan eten zwangeren ook gewoon sushi."

Nadia is model en vond het moeilijk om te zien hoe haar lichaam veranderde tijdens de zwangerschap. "Ik kwam bijna 25 kilo aan en keek op een gegeven moment maar niet meer op de weegschaal. Pas later in de zwangerschap kon ik er meer van genieten."

Zzp'er

Toch vond ze het soms best oneerlijk: "Ik ben zzp’er en had soms financiële zorgen, hoe moest het straks allemaal? Ik heb een periode veel stress gehad. Ik had natuurlijk ook veel afspraken voor echo’s. Als zwangere vrouw gebeurt er gewoon veel terwijl een aanstaande vader achterover kan leunen."

Over bevallen heeft ook iedereen een mening. "Zo zou een natuurlijke bevalling hemels zijn en moest ik een ruggenprik vooral niet doen." Uiteindelijk kiest Nadia voor een keizersnede en ook daar reageren veel vrouwen negatief op.

Tekst loopt door onder de foto

Hollandse Hoogte/Patrick Harderwijk

Keizersnede

"Ik ben heel positief over de keizersnede maar dat is not done in Nederland. Omdat de navelstreng twee keer om het hoofdje van mijn dochter zat gewikkeld koos ik op voorhand voor een keizersnede. Dat schijnt uitzonderlijk te zijn."

In het ziekenhuis werd geprobeerd om Nadia nog te laten kiezen voor een natuurlijke bevalling. "Daarna belde ik meteen mijn vader, die gynaecoloog is. 'Pap moet ik toch niet voor een vaginale bevalling kiezen?' Hij zei: 'Je hebt hier nou zo hard voor gevochten, weg met die vagina-maffia!'

Praatgroepje

Na de bevalling ben ik nog naar een praatgroepje geweest, dat kreeg ik na de keizersnede aangeboden. Zat ik daar tussen huilende vrouwen. Dat verdriet vond ik wel confronterend.

Veel mensen zien een keizersnede namelijk als een nachtmerrie of een noodgreep. Ik begrijp dat, maar ik zie het óók als een oplossing. Gek dat we meestal niet op voorhand die keuze hebben in Nederland.'"

Te zwaar

Het onderwerp mom-shaming komt ook langs in de online serie. "Iedereen die een kind heeft uitgepoept is ineens een expert. Zo vond mijn omgeving dat ik na de bevalling nog lang te zwaar was. 'Ze vliegen er niet af hè, die kilo’s!', zeiden ze.

Ik plaatste eens een video op Instagram Stories waarin ik Dahlia de fles gaf. 'Hoezo geef je geen borstvoeding?' werd direct gevraagd. Die geef ik wel maar waarom stellen mensen van die impertinente vragen?"

Incontinent

Ook onderwerpen waarover je doorgaans weinig hoort, komen langs in de serie. "Ik heb geluk dat mijn vader gynaecoloog is dus ik kon veel aan hem vragen. Er blijken veel dingen te zijn waarover een verloskundige je niet inlicht.

Bijvoorbeeld dat 20 tot 30% van de bevallen vrouwen incontinent raakt. Ook zijn er vrouwen met een verzakte baarmoeder na een zwangerschap. Je kunt een en ander verhelpen met oefeningen maar het wordt allemaal gewoon niet verteld!"

In dit fragment spreekt Nadia met influencer Serena Verbon over mom-shaming.

Wat een bevalling is vanaf woensdag 21 augustus te zien als webserie bij NPO3.