Durf jij nog op vakantie naar het buitenland?

Deze maatregelen zijn het gevolg van de omicron-variant, die in ons land veel voorkomt. Niet alleen voor de kerstvakantie, maar ook voor het voorjaar is het nog onzeker wat de regels in verschillende landen gaan zijn. In het artikel in De Telegraaf staat dat Frankrijk vanaf 15 januari een boosterprikplicht invoert voor het verkrijgen van een QR-code. Voor mensen die het Janssen-vaccin hebben, gold deze boosterplicht al sinds vorige week. Ongeboosterde Nederlanders mogen het land dus wel in, maar krijgen geen QR-code.

Zwitserland heeft op het moment een lege lijst met landen waarvan de reizigers in quarantaine moeten bij aankomst. Daar zouden landen nog wel op kunnen worden gezet als de omicron-variant uit de hand loopt. Deze constant veranderende regels kunnen het lastig maken om vakanties naar het buitenland te boeken. Zo moet je in Portugal vanaf 25 december voor ‘toeristische establissementen’ naast je vaccinatiebewijs ook een negatieve test laten zien. Dit gold al voor bars en clubs.

Risico

Waar sommige mensen moeilijkheden zien, zien anderen mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Nederlandse Ski Vereniging: „Wie zaterdag al in Oostenrijk is, houdt zich netjes aan de regels en ontloopt de quarantaine.” Een deel van de wintersportgangers lijkt eerder naar Oostenrijk te vertrekken om nog op tijd te zijn voordat de maatregelen gelden, zo valt te lezen in dit De Telegraaf-artikel.

Op Twitter zijn de maatregelen in Oostenrijk een groot discussiepunt. Judith vindt dat de maatregelen de vakantie verpesten.

Twitteraar Joy is van mening dat mensen meer moeten nadenken over het zorgpersoneel.

Deze twitteraar zegt dat vakanties juist belangrijk zijn in deze tijden.

