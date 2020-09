’Ze heeft het altijd over zijn ex’

„Mijn schoonmoeder mag mij vanaf het eerste moment al niet. Wat de reden daarvan is? Ik heb werkelijk geen idee wat ik fout heb gedaan. Ze heeft weleens iets laten vallen over mijn achtergrond… Ik kom uit een andere provincie aan de andere kant van het land en die mensen hebben volgens mijn schoonmoeder een ‘te grote mond’.

Wat ze daarmee bedoelt, geen idee, want ruzie hebben we nooit gehad. Maar ze heeft me altijd links laten liggen en nooit de moeite genomen om mij te leren kennen. Terwijl ze wel altijd bij haar andere schoondochter zat en daar dagjes mee uitging en zo.

Kleinkinderen

Het is natuurlijk niet leuk als je dat merkt, maar dat is nog tot daaraan toe. Erger vind ik dat ze haar negatieve gevoelens over mij op mijn kinderen projecteert. Ik heb twee kinderen met haar zoon en twee met mijn ex, maar die laatste twee heeft ze nooit als kleinkinderen gezien, omdat ze geen bloedverwanten van haar zijn. Dat vind ik erg.

Maar intussen trekt ze de drie kinderen die mijn partner bij zijn ex-vrouw heeft weer enorm voor. Wij zijn heel vaak thuis, maar als we haar een keer vragen om op te passen, gaat ze zuchten en vraagt ze hoe lang dat gaat duren. Terwijl als de zoon van haar ex-schoondochter belt, ze meteen naar de bus rent.

Nog een voorbeeld: de twee dochters van mijn partner en zijn ex waren bij ons toen oma langskwam. Onze twee kinderen, ook kleinkinderen dus, waren er ook. Ze gaf die twee oudste meiden ieder 20 euro en onze kinderen… kregen niks. Ze hadden het nakijken. Dat is toch verschrikkelijk voor die kinderen?

Verjaardag

Op verjaardagen krijgen die van mij 10 euro ieder, naar de andere kinderen brengt ze laptops en telefoons. En ze zegt dat ook gewoon doodleuk. Als ze bij haar oudste kleinzoon op visite gaat, komt haar ex-schoondochter ook met haar nieuwe partner en zitten ze gezellig te keuvelen.

Komt ze bij ons op visite, dan gaat het altijd over de kinderen die mijn partner bij zijn ex heeft en over de tijd dat zij nog samen waren. De ex van mijn man heeft vreselijke dingen gedaan tijdens de scheiding en daarna, waar hij veel verdriet van heeft gehad, maar dat is ze blijkbaar allemaal vergeten.

Dat ze mij niet mag, prima, ik sta ook niet echt te juichen als ze langskomt. Maar dat ze zo ver gaat dat ze het nu speelt over de rug van mijn kinderen, steekt mij enorm. Ik weet niet hoe ik dit moet of kan oplossen. Mijn partner heeft het wel aangekaart bij haar, maar ze trekt zich er niks van aan en gaat er gewoon mee door.

Stress

Het liefst zie ik haar helemaal niet meer. Ze heeft totaal geen meerwaarde voor mij en mijn gezin, en is eerder een stressfactor. Maar mijn partner houdt uiteraard van zijn moeder en ik wil daar niet tussenkomen.

Terwijl ik dit opschrijf, krijg ik al hoofdpijn. Gewoon door het rotgevoel en de stress die zij veroorzaakt. Wat moet ik met deze situatie aan?!”

De rubriek opgebiecht is gebasseerd op waargebeurde verhalen.

Deze Opgebiecht staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.