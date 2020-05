Wil je een hoger salaris? 9 tips voor je onderhandeling!

Vrouwen verdienen ook voor hetzelfde werk vaak minder dan mannen. Beter onderhandelen is één manier om dat gat te dichten. Ⓒ Illustratie De Telegraaf / Roos Kraaier

De loonkloof is kleiner geworden, maar vrouwen verdienen nog steeds 14% minder dan de mannelijke medemens. Een veel genoemde oorzaak is dat vrouwen minder goed onderhandelen over geld. Hoe doe je dit nu beter? We vroegen Lotte Rensen, oprichtster van platform Ambitieuze Meisjes en AmbitieusTalent, Ilona Eichhorn, onderhandelingstrainer en partner bij debat.nl en Jack van Minden, auteur van onder andere Op naar een hoger salaris (Business Contact) om tips.