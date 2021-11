’Ik had het graag overgedaan en dan een aantal zaken anders’

Buitenland

Japanse ex-prinses Mako begint nieuw leven in Verenigde Staten

De voormalige Japanse prinses Mako heeft haar thuisland verlaten om een nieuw leven te beginnen in de Verenigde Staten. Ze stapte in Tokio onder zware politiebewaking op een vlucht naar New York met haar echtgenoot Kei Komuro, die in de Amerikaanse metropool werkt voor een advocatenkantoor.