Zo kun je maagklachten na de feestdagen voorkomen

Hoe ontstaan maagklachten tijdens de feestdagen?

Volgens Groenenberg zijn we tijdens de feestdagen geneigd om meer te eten dan dat we eigenlijk gewend zijn. „Tijdens kerst en de jaarwisseling gaan sommige mensen overeten, waardoor de maag onder druk komt te staan. Wanneer je veel en vet hebt gegeten, kan het voorkomen dat het sluitspiertje tussen de maag en slokdarm niet meer goed afsluit. Het maagsap stroomt dan eerder in de slokdarm terug, waardoor je last kan krijgen van brandend maagzuur.”

„Ook alcohol kan maagpijn veroorzaken. De sluitspier tussen de maag en slokdarm verslapt wanneer je onder invloed bent van alcohol. Hierdoor kun je wederom last krijgen van brandend maagzuur. Door de verhoogde uitscheiding van maagzuur kan het slijmvlies in de maag geïrriteerd raken en ontsteken. Dit zorgt ervoor dat je nog meer last krijgt van je maag”, aldus Groenenberg.

Bekijk ook: Zo weinig kun je maar aankomen met kerst

De alcohol die je drinkt moet ook allemaal worden verwerkt door de lever. Ongeveer 90 procent wordt door de lever afgebroken en uit het lichaam verwijderd. De overige 10 procent verlaat het lichaam via adem, urine of zweet. „De lever doet er ongeveer anderhalf uur over om een standaardglas alcohol af te breken. De alcohol wordt afgebroken tot aceetaldehyde. Dit afbraakproduct van alcohol is één van de oorzaken van de kenmerkende misselijkheid bij een kater. Als je veel drinkt, ontstaan er ook meer afbraakproducten. Hierdoor zal de misselijkheid toenemen”, vertelt Groenenberg.

Hoe voorkom je maagklachten tijdens de feestdagen?

Voorkomen is beter dan genezen, daarom is het volgens Groenenberg belangrijk dat je niet overeet. „Serveer bijvoorbeeld minder gangen en kleinere porties. Het kan ook helpen als je de alcohol in kleine glaasjes schenkt. Je zult dan minder snel geneigd zijn om meer te eten en drinken dan dat je maag eigenlijk aan kan.”

„Sommige mensen weten van zichzelf dat ze last krijgen van brandend maagzuur na het drinken van koolzuurhoudende drankjes of het eten van scherpe kruiden of uien. Voor hen kan het raadzaam zijn om deze producten te mijden. Vette maaltijden blijven langer in de maag, waardoor je ook eerder last kunt krijgen van brandend maagzuur. Probeer dus niet te vet te eten door bijvoorbeeld groenten een hoofdrol te geven bij je diner.”

„Daarbij kan de maag extra onder druk staan door te strakke kleding. Draag dus geen strak jurkje als je uitgebreid gaat dineren tijdens de jaarwisseling, maar kies voor iets comfortabels”, aldus Groenenberg.

Wat kun je doen als je dan toch last krijgt van je maag?

Groenenberg: „Heb je last van brandend maagzuur? Ga dan niet direct liggen. Als je met een volle maag gaat liggen, kan de inhoud van de maag namelijk makkelijker terugstromen in de slokdarm. Wanneer je er toch voor kiest om al naar bed te gaan, kun het beste het hoofdeind van je bed wat hoger zetten. Hierdoor stroomt het maagzuur minder makkelijk terug.”

Heb je na de jaarwisseling last van een kater? Dan moet je het gewoon uitzitten. „De misselijkheid die je voelt na een kater is niet te voorkomen. Natuurlijk hebben mensen huistuinenkeukenmiddeltjes die voor hen werken, maar in principe moet je het gewoon ondergaan. De lever is heel hard aan het werk om de alcohol uit je systeem te krijgen en aan de misselijkheid die daarbij komt kijken valt niks te doen. Wil je de hoofdpijn van een kater voorkomen? Wat kan helpen is na elk glas alcohol ook een glas water drinken, zodat je vochtbalans op peil blijft.”

Meer weten over maagklachten na de feestdagen?

Eerder schreven wij ook al over hoeveel je daadwerkelijk kunt aankomen tijdens de feestdagen. Ook spraken wij Marijke Boersma van de Maag Lever Darm Stichting. Zij vertelt wanneer maagklachten symptomen kunnen zijn van het Prikkelbaar Darm Syndroom.