Wat vind jij van de lipfillers trend bij jonge vrouwen?

Mocht je geen instagram hebben, download het eens. Open je selfie-camera in de app en aanschouw: negen van de tien filters vervormt je gezicht zo dat je een perfect huidje, een strak neusje en grotere lippen krijgt. Wat doet dit met het zelfbeeld van alle jonge meiden die de helft van de dag op social media zitten?

Cosmetisch arts Tom Decates sloeg dit najaar alarm over het groeiende aantal jonge vrouwen die naar aanleiding aan lipfillers wilden beginnen. De schuldige? De instagramfilters. Volgens Tom informeren jonge meiden zich niet goed voordat ze naar een cosmetisch arts gaan en elke week ziet hij als gevolg daarvan wel een cosmetische blunder in zijn praktijk langskomen. Daarnaast blijft het vaak niet bij fillers. Vaak is er een hele waslijst om precies aan het filter te voldoen, zoals een strakkere kaaklijn en jukbeenderen.

In 2018 bleek er in Nederland 400.000 cosmetische ingrepen verricht. In 2019 schreef The Guardian over selfie dysmorphia. Een fenomeen dat beschrijft hoe jonge vrouwen gewend raken zichzelf te zien naar een schoonheidsideaal, bepaald door instagram, en ze hun normale zelf als lelijk gaan beschouwen.

Hoe problematisch is het dat jonge vrouwen zich kunnen aanpassen naar het beeld dat zij voor ogen hebben? Is het niet heel fijn dat jonge vrouwen, indien niet blij met het uiterlijk, er ook daadwerkelijk aan wat kunnen doen? De minimumleeftijd voor lipfillers is in Nederland immers 18 jaar. We mogen dan ook stemmen, waarom zouden we dan niet al een weloverwogen keuze kunnen maken als het gaat om ons uiterlijk?

Hoe zou jij reageren als jouw 18-jarige dochter haar lippen zou willen vullen? Laat het ons weten op onze Facebookpagina!