Mogen de telefoons op tafel tijdens het kerstdiner?

“Nee, telefoons mogen níet op tafel,’ zeggen Aaron Mick en Sanne Kanis in hun pas verschenen boek Niet appen tijdens het eten. ‘Het is onbeleefd. Houd de telefoon in je tas of jas, zodat je aandacht voor elkaar hebt. Ook facetimen en uitgebreid bellen in een restaurant is niet beleefd – tenzij het urgent is.’

Misschien doe je het zelf ook wel eens, als er een appje binnenkomt of als je het eten wil fotograferen. Of je laat je kinderen op je telefoon of iPad spelen, zodat ze tenminste braaf aan tafel blijven zitten. Maar het is dus onbeleefd, zowel voor je tafelgenoten als voor degene die wellicht uren in de keuken heeft gestaan om de kerstmaaltijd te bereiden.

