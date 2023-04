Praat mee: Moet thuisonderwijs helemaal worden afgeschaft?

In het schooljaar 2013/2014 hadden 575 kinderen in Nederland op basis van hun religie of levensovertuiging een vrijstelling voor school. Dit aantal is in het schooljaar 2021/2022 opgelopen tot 1771 kinderen. Ouders zijn verplicht hun kinderen naar school te laten gaan, maar de Leerplichtwet maakt een uitzondering voor kinderen van ouders met een bepaalde religieuze achtergrond of levensovertuiging. Deze uitzondering moet overigens elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Mondiger

De toename vindt met name plaats door ouders die aangeven christelijk of holistisch te zijn. Ze geven aan geen school te kunnen vinden die bij hun levensovertuiging past. Onderwijsjurist Carolien de Bruin vertelt aan Argos dat ouders mondiger zijn geworden: „Ze gaan minder mee in het systeem en denken vooral: ’Wat is goed voor mij en mijn kind?’” Echter is het probleem bij thuisonderwijs dat er weinig tot geen zicht is op de kinderen. Niemand weet of de kinderen nog onderwijs krijgen of hoe het met hen gaat.

Controle

Onderwijsminister Dennis Wiersma laat in een reactie aan het programma weten zich zorgen te maken. Hij noemt de toename van kinderen die thuisonderwijs krijgen ’ongemakkelijk’: „We weten nu bij thuisonderwijs niet welk onderwijs kinderen precies krijgen en óf ze überhaupt onderwijs krijgen. Ik vind dat ongemakkelijk.”

Praat mee

Wat vind jij? Moet de vrijstelling van leerplicht worden afgeschaft? Of is het belangrijk dat ouders in sommige gevallen een vrijstelling kunnen krijgen voor hun kind? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Merel en Ingrid maken zich vooral zorgen over het gebrek aan controle.

Vera geeft aan dat haar kinderen met sprongen vooruit gingen door het thuisonderwijs.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.