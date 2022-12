Dit doet een zwangerschap met je brein

Om te weten te komen hoe een zwangerschap kan leiden tot veranderingen in de hersenen, onderzocht Hoekzema’s team tachtig vrouwen op vier verschillende momenten. Ze bekeken de hersenstructuur en hersenfunctie van de vrouwen voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap, vlak na de bevalling en een jaar na de bevalling.

Veranderingen

„Tijdens de zwangerschap vindt er een ongekend sterke toename in hormonen plaats. Deze hormonen sturen allerlei veranderingen in het lichaam aan, maar in hoeverre veranderen de hersenen onder invloed van deze hormonen? Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van hele sterke, maar selectieve veranderingen in hersenstructuur en hersenactiviteit, waarbij we vooral een enorm verschil in het default mode netwerk zien”, aldus Hoekzema.

Het default mode-netwerk is een netwerk van verschillende hersengebieden dat vooral actief is als je in een toestand van rust verkeert. Dit netwerk beïnvloedt je zelfbeeld en verschillende sociale processen. Zo heeft het bijvoorbeeld invloed op je inlevingsvermogen en in hoeverre je andermans emoties kunt aflezen.

Nestelgedrag en band

Hoekzema: „We zijn erachter gekomen dat de hersenverandering in het default mode-netwerk samenhangt met nestelgedrag tijdens de zwangerschap. Ook beïnvloedt het de band die de moeder tijdens de zwangerschap en na de geboorte met haar kindje ervaart.” Hoe sterker de band, hoe meer veranderingen er te zien waren in de hersenen.

Maar zijn deze veranderingen ook blijvend? „Tot nu toe is duidelijk geworden dat de meeste veranderingen in hersenstructuur tot tenminste zes jaar na de bevalling zichtbaar blijven, maar of dit permanent is, blijft onduidelijk. De veranderingen in hersenactiviteit lijken echter korter van duur en keren in het eerste jaar na de bevalling deels terug naar de situatie van voor de conceptie.”

Mom brain

Sterke hersenveranderingen zijn ook te zien in de hippocampus (een gebied dat belangrijk is voor het geheugen). Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het beruchte mom brain. „We weten nog niet zeker of deze hersenveranderingen te maken hebben met het geheugenverlies dat veel vrouwen na een zwangerschap ervaren. Wel is duidelijk te zien dat het volume in dit hersengebied twee jaar na de zwangerschap weer bijna helemaal terugkeert naar het volume van voor de zwangerschap.”

Moedergedrag

Volgens Hoekzema is uit dierenstudies al eerder naar voren gekomen dat zwangerschapshormonen structurele veranderingen veroorzaken in allerlei gebieden van de hersenen. Zelfs een hormoonbehandeling die lijkt op een zwangerschap kan moedergedrag bij ratten en apen triggeren. Na zo’n hormoonbehandeling zijn ze sneller geneigd om een nestje te bouwen of een verzorgende rol op zich te nemen.

Dit betekent echter niet dat het moedergedrag alleen wordt gestimuleerd door deze zwangerschapshormonen. „Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er ook bij kersverse vaders veranderingen in de hersenstructuren plaatsvinden. Deze komen overeen met de veranderingen die te zien zijn in de hersenen van zwangere vrouwen. Dit wijst er op dat niet alleen hormonen, maar ook ervaringen veranderingen in het zorggedrag en de hersenen kunnen triggeren.”

