’Moeder worden is het beste wat mij ooit is overkomen’

„Desalniettemin zie ik jongere collega’s vaak schrikken als ik vertel dat ik op mijn 27e mijn eerste kind kreeg. Vaak denken ze dat je eerst je leven helemaal ’op orde’ moet hebben voor je eraan begint én dat alles daarna voorgoed verandert. Bij mijn eerste baby was ik freelancer en woonde ik in een achterstandsbuurt, dus zo georganiseerd was dat leven helemaal niet. Toch ging het goed. En natuurlijk veranderen er dingen, maar meestal vooral ten goede.”

„In deze Opgebiecht Special, die helemaal over moeders en deels over dochters gaat, vertellen vrouwen over de leuke én minder leuke dingen van moeder zijn. Het levert zowel serieuze als hilarische verhalen op. Maar één ding is zeker: ze hadden hun kinderen, net als ik, allemaal nooit willen missen!”

De VROUW Glossy Opgebiecht Special ligt nu in de winkel!