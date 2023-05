Ontharen: dit zijn de meest effectieve manieren

De perfecte methode om jezelf te ontharen bestaat niet. Dat hangt helemaal af van wat je zelf wilt, wat je pijngrens is wat je wilt bereiken voor welke periode. Ga je voor een langdurige ontharing die wat tijdrovender is (epileren of ipl), ben je onverschrokken en kun je het harsen wel aan of kies je liever voor een snelle manier zoals scheren, waarbij het effect helaas wel van korte duur is? Daanaast zijn er nog meer opties om van overtollig lichaamshaar af te komen.

Ontharen door te scheren

Epileren is beter voor de huid dan scheren, wordt vaak gezegd. Dat slaat met name op het feit dat je met scheren over de huid schraapt en dat je bij epileren alleen haartjes eruit trekt. De huid kan dus door veel scheren geïrriteerd raken en zelfs gaan ontsteken. Het is dus belangrijk om daar op te letten en het scheerapparaat (droog) niet te hard over de huid te laten gaan. Bij nat scheren met zeep, gel of schuim geldt dat ook: zorg ervoor dat het scheermesje de huid niet opensnijdt.

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook scheermesjes met een ingebouwde crème die aan het mesje vastzit (De 5-bladige mesjes van het merk Estrid behoren tot mijn favorieten: ze scheren haarscherp maar zijn mild voor de huid, mede dankzij het gebruik van de bijbehorende producten zoals de scheergel. Het fijne van Estrid is dat je hier een abonnement op neemt en dat de scheermesjes automatisch worden opgestuurd zodat je nooit misgrijpt of ineens botte mesjes hebt waar je je mee moet scheren. De scheermesjes van Gilette Venus met ingebouwde crèmes zijn ook een uitkomst: daarmee wordt de scheercrème al op de huid verdeeld waardoor deze minder beschadigd raakt.

Ontharingscrème

Een andere, mildere optie om te scheren is met het gebruik van ontharingscrème. Dit breng je ruim aan op de gewenste plekken en laat je zo’n tien minuten intrekken. Daarna haal je de crème eraf met een plastic schraper die zowel de haren als de crème verwijdert. Tot slot even douchen om met water alles weg te spoelen en klaar!

Mijn nieuwste ontdekking op scheergebied is de 4-in-1 trimmer van Intuition by Wilkinson, die de haartjes op kwetsbare plekken zoals bovenlip, wangen, kin maar ook oksels en bikinilijn trimt. Daarbij kun je ook nog eens op diverse lengtes scheren. Tip: probeer eens per week de geschoren huid te scrubben (bij voorkeur 2-3 dagen voordat je gaat scheren of epileren) om zo ingegroeide haren te voorkomen. Met het verwijderen van de dode huidcellen kunnen de haren weer gewoon doorgroeien.

Waxen/harsen

Dit blijft een zeer effectieve, maar pijnlijke methode om van overtollig haar af te komen. Het insmeren van de te ontharen plekken met wax, hierover vervolgens een doekje of een folie/papier leggen en de was in één ruk eraf trekken alsof het een pleister is, blijft een kwestie van even flink doorzetten. Het voordeel is wel dat je dan een paar weken van het waxen/scheren af bent en dus geen omkijken meer hebt naar het ontharen. Voor sommigen is dit lastig om zelf te doen; dan is een bezoek aan een waxsalon een uitkomst. Daar zijn ze zo geoefend dat ze binnen no time de klus geklaard hebben.

Sugaring

Net zo doeltreffend als waxen maar een stuk minder pijnlijk is de sugaring methode. Met bijvoorbeeld HEVI sugaring kun je ook de allergie-gevoelige huid goed behandelen. Dit Deense merk is zeer geliefd vanwege de biologische, zuivere ingrediënten waardoor een milde behandeling de garantie is. De gladde huid houdt bovendien wel vier tot zes weken aan, dus dat is de moeite waard. Deze methode is eigenlijk ook een manier van waxen, maar hier verwijder je de haartjes in de richting van de haargroei, en niet juist in tegengestelde richting zoals bij het waxen.

Daardoor is de behandeling ook minder pijnlijk. Je hebt ook minder geplak met de wax/hars-basis want de sugaring emulsie kan met lauw water snel verwijderd worden. Scrub de huid vooraf met sugar scrub waardoor dode huidcellen verwijderd worden. De haartjes komen dan rechterop te staan. Daarna volgt het poederen van de plek waar je wilt waxen omdat de suikeremulsie niet hecht op een vochtige of vette huid. De Roll-on heater verwarmt de sugar wax; daarna heb je waxstrips nodig om de sugarwax eraf te halen.

Ontharen door epileren

Epileren houdt in: het verwijderen van haartjes met wortel en al die daardoor zo lang mogelijk wegblijft. Epileren kan met een pincet of een epileerapparaat. Desondanks kan een haar toch weer teruggroeien, maar meestal is deze dan wel een stuk minder dik en opvallend. De epilator bedienen is vrij simpel: het gaat bijna vanzelf. Houd het apparaat in een hoek van 90 graden op je benen en zorg met je andere hand dat de huid goed strak getrokken wordt. Niet te veel kracht zetten maar lichtjes over de huid bewegen waardoor het apparaat de haartjes er automatisch uittrekt. Dit is een pijnlijke en tijdrovende klus! Na het epileren kan het haar wel vier tot zes weken wegblijven.

IPL

Wil je nog een stapje verder gaan en nog langer verlost zijn van die lastige haren? Of er zelfs voorgoed vanaf komen? Dan is de Philips Lumea IPL 9900 Series een oplossing. Het gebruik van dit laser-apparaat vergt wel de nodige discipline, maar ook de allerkleinste opkomende haartjes worden uiteindelijk permanent verwijderd en dat is echt een voordeel. De zelfslijpende mesjes en een hypoallergene kop maken dit apparaat bovendien interessant voor mensen met een lastige huid die niet al te veel kan hebben.

Voorheen werden dergelijke behandelingen alleen in salons gebruikt maar de Lumea is juist voor thuisgebruik. Het apparaat geeft lichtpulsen af aan de huid, die de melanine in het haar en de haarwortel absorberen en omzetten in warmte. Het IPL-licht brengt dan het haarzakje langdurig in slaap waardoor haren ’rustig’ blijven, wegblijven of zelfs uitvallen. Al na drie behandelingen is het haar met 92% verminderd en dit kan wel een jaar zo blijven.

Voorwaarde is wel dat de Lumea regelmatig gebruikt moet worden om de boel bij te houden, zelfs als je nog niet eens een eerste stoppel ziet opkomen moet je dit al voorkomen. Bij de Lumea zit momenteel ook een aparte gezichtshaar-verwijderaar die de donzen haartjes in het gezicht laat verdwijnen. Aangezien de Lumea nogal duur in aanschaf is (zo’n 599 euro) is er de mogelijkheid om dit te proberen en het apparaat thuis te testen. Dat kan door middel van een abonnement van 34,95 per maand. Na een jaar bepaal je dan of je de Lumea IPL alsnog wilt kopen of dat je het abonnement tussentijds stopzet. Een prima optie om eens rustig thuis te bekijken of dit voor jou ook werkt!

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.