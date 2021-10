Moet elke fietser verplicht een helm dragen?

Volgens cijfers van het CBS verongelukten er 229 fietsers in Nederland in 2020. En de cijfers gaan niet de goede kant op, dit is namelijk het hoogste aantal in 25 jaar. Van de mensen die overleden door een fietsongeluk reed één op de drie op een e-bike.

De artsen hebben ‘Artsen voor Veilig Fietsen’ opgericht. Zij wijzen erop dat de meest voorkomende doodsoorzaak bij fatale fietsongevallen hersenletsel is. De stichting krijgt steun van verschillende medische beroepsorganisaties, zoals de verenigingen van neurologen, revalidatieartsen en ic-artsen. De Fietsersbond ziet het daarentegen niet zitten dat een fietshelm verplicht wordt. Zij denken dat mensen hierdoor minder gaan fietsen.

Europese landen

In Europese landen gelden verschillende regels omtrent de fietshelm. Zo is in Finland het dragen van een fietshelm voor iedereen verplicht. In Frankrijk en Oostenrijk is het voor kinderen tot 12 jaar verplicht om een helm te dragen. Spanjaarden moeten buiten de bebouwde kom een helm dragen. In Duitsland, Italië en Zwitserland is het niet verplicht, maar wordt het wel aangeraden.

Reacties

Op Twitter laat Edwin weten dat het vooral voor ouderen een goede bescherming zou zijn.

Deze Twitteraar denkt dat fietshelmen commercieel interessant zijn. Hans reageert daarop dat de fietshelm hem een keer gered heeft bij een hevige valpartij.

Praat mee

