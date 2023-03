’Mijn vriendinnen laten mij alles betalen en daar ben ik klaar mee’

„Ik heb een hechte vriendinnengroep waarmee ik zeker een keer per week iets onderneem. We gaan dan gezellig uit eten, wijntjes drinken of, als we echt in een gekke bui zijn, de stad onveilig maken. Geld speelde nooit een rol en we genoten gewoon van de avond. Alleen de laatste tijd vind ik het gedrag van mijn vriendinnen steeds irritanter worden.

Salaris

Een jaar geleden kreeg ik na lang zwoegen eindelijk de baan die ik altijd al wilde. Het betekende fulltime aan de bak maar ook een veel hoger salaris. Het goede nieuws ben ik natuurlijk direct met mijn vriendinnen gaan vieren. Ik heb ze - achteraf misschien niet zo slim - uitgebreid verteld over mijn nieuwe functie en de verantwoordelijkheden die erbij horen. Gelukkig heb ik mij niet uitgelaten over mijn nieuwe salaris. Maar dat maakte helaas geen verschil…

Irritatie

En daarin schuilt dan ook meteen mijn irritatie. Want sinds ik deze baan heb, zijn mijn vriendinnen een stuk lakser geworden in het betalen van onze uitstapjes. Zo waren we een tijd geleden met zijn vieren uit eten. De hele avond schepte een van mijn vriendinnen op over de geweldige uitstapjes die ze maakt of gaat maken met haar vriend. Zoals dat nieuwe restaurant van die ene chef-kok, een weekendtripje naar Parijs of hun nieuwe zomervakantiebestemming: Bali… Het kon niet op!

Rekening

Superleuk voor haar natuurlijk, maar ik vroeg me wel af waarvan ze het allemaal doet. Ze werkt namelijk slechts twee dagen in de week. Op het antwoord hoefde ik niet lang te wachten; ze kan het helemaal niet betalen. Zodra de rekening op tafel kwam, keek ze mij met een onschuldige blik aan en vroeg: ’Ik zit op dit moment heel krap, kan jij het niet even voorschieten? Je hebt toch zo’n goede baan nu?’ ’Oh ja, stuur mij dan ook maar een tikkie, schat’ voegde een andere vriendin er snel aan toe. Op dat moment vond ik het geen probleem maar na drie weken besefte ik dat de tikkies (nog) niet betaald waren…

Betalen

Niet erg natuurlijk als het bij een keer blijft, maar het lijkt steeds normaler te worden om mij te laten betalen. Zo is een andere vriendin verslaafd aan winkelen. Elke keer als ik haar zie, draagt ze wel nieuwe schoenen, een jas en/of tas. Maar zodra we een koffietje gaan drinken, heeft ze opeens niet genoeg geld op haar rekening. Laatst vroeg ze opnieuw: ’Oh kan jij dit even betalen, het gaat maar om zo’n klein bedrag?’ Ik doe dit elke keer zonder erbij na te denken en ben het dan een halfuur later weer vergeten. Laks misschien maar het voelt gewoon ook raar om een tikkie te sturen voor die paar euro. Toch lopen deze ’kleine bedragen’ inmiddels aardig op en nu ben ik het helemaal zat. Hoezo is het de normaalste zaak van de wereld dat ik, omdat ik fulltime werk, alles betaal of voorschiet?

Bang

Dus zit ik er tegenwoordig bovenop als ik een keer iets voorschiet, of probeer ik het zelfs niet meer te doen. Hoewel ik bang ben dat - als ik er een groot punt van maak - onze leuke uitjes verleden tijd zijn, ben er klaar mee om een wandelende portemonnee te zijn! Misschien ben ik zulke vriendinnen wel liever kwijt dan eh rijk…”

*De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.