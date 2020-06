Hoera, aanvullend geboorteverlof voor papa!

Uit eerder onderzoek bleek al dat vaders graag meer betrokken willen zijn bij de zorg van hun kleintje maar dat het in de praktijk moeilijk bleek om dat verlof te krijgen zonder dat dat gevolgen had voor hun carrière. Dat papa twee dagen thuis mocht blijven na de bevalling om al het papierwerk bij de gemeente te regelen was wel normaal. Dat veranderde vorig jaar al in een wettelijk vastgelegde periode van vijf dagen. Dagen die betaald worden door de werkgever. Daar bovenop komen dan nu die vijf extra weken die je aanvullend mag opnemen en waarin hij 70% doorbetaald krijgt.

Cultuuromslag

Maatregels als deze worden natuurlijk ook genomen om ervoor te zorgen dat er een betere verdeling van de zorg tussen mannen en vrouwen ontstaat. En natuurlijk ook zodat vrouwen dus net zo veel kunnen blijven werken als mannen. Maar er is een cultuuromslag nodig, want het ontbreekt werkgevers (en collega’s) nogal eens aan steun en/of aanmoediging.

