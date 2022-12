Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Mira (24) woont in Spanje: ’Na ’Steenrijk, Straatarm’ volgde een mediastorm’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Ik vind Nederland echt een heerlijk land, maar het wéér is om chagrijnig van te worden.’ Ⓒ Feriet Tunc

Pakjesavond vieren op je slippers? Voor Mira Soeteman is dat heel normaal. Zij vertrok naar Spanje om daar tussen de appeltjes van oranje te gaan wonen. Is er nog iets wat ze mist van thuis? Samen met haar verloofde Jaimy vertrok Mira een jaar terug naar Marbella. Hij is er partner bij een makelaarskantoor, zij helpt hem met social media content en doet modellenwerk voor ’Playboy’ en ’OnlyFans’.