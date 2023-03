’Help ik ben 28 en heb nu al rimpels!’

„Ik hoor deze opmerking tegenwoordig nogal vaak en dat komt omdat we via de sociale kanalen nogal wat ’ideale vrouwen’ te zien krijgen. Om te beginnen is vrijwel elke foto flink bewerkt via fotoshop of is er een filter gebruikt zodat het vooral lijkt alsof iedereen heel gladjes, zonder oneffenheden, pukkels en rimpels door het leven gaat.

De realiteit is natuurlijk anders! Iedereen heeft wel iets in het gezicht dat niet perfect is, maar desondanks willen we wel streven naar dat ’perfecte plaatje’. En we doen nogal wat om dit wel na te streven. Daarnaast zijn jonge meiden vanaf hun zestiende al bezig met het verbouwen van hun uiterlijk en is het bijvoorbeeld in de VS heel normaal dat je op je sweet sixteen, zestiende verjaardag, naast een designertas ook een ’nosejob’ krijgt of een tien rittenkaart van de tandarts voor de perfecte facings.

Vissenlippen

Vissenlippen worden aangebracht, vooral om er ouder uit te gaan zien. Het effect is alleen dat alle dames er exact hetzelfde uit gaan zien met opgespoten (vissen)lippen, gevulde lachwangetjes en een strak voorhoofd zonder enige expressie. En als we dan toch bezig zijn: dan ook maar gelijk die getatoeëerde wenkbrauwen (die straks pas écht raar staan als je vijftig jaar of ouder bent en nooit meer weggaan maar soms wel rood of groen verkleuren).

Aftakelingsstrijd

Het verbaast me zodoende helemaal niets dat uit een onderzoek van vitamines.com onder 1500 vrouwen onlangs bleek dat vrouwen vanaf 28 jaar bang zijn voor rimpels. Vooral het krijgen/hebben van hamsterwangen is een van de grootste beautyzorgen van deze dames.

Daarnaast zijn hangborsten, rimpels, spataderen en dunner wordend haar ook stuk voor stuk kopzorgen. Dit was toch nog niet zo lang geleden onder vrouwen vanaf 65 jaar een issue? Conclusie van het onderzoek is dan ook dat de aftakelingsstrijd voor vrouwen steeds vroeger begint en zelfs sterren als Roxeanne Hazes (30), Monica Geuze (27) en Nikkie de Jager (28) zich zorgen moeten gaan maken.

Uit het onderzoek blijkt dat 24-jarige vrouwen het meest tevreden zijn met hun uiterlijk, maar dat dit dus vier jaar later plotseling omslaat en is er angst voor rimpels (39%), uitgezakte borsten (34%), hamsterwangen (31%), dunner haar (24%) en smallere lippen(19%). Andere beautyzorgen zijn grijs worden, hangbillen, kraaienpootjes, spataderen en een rimpelig decolleté.

Hamsterwangen

Met name hamsterwangcorrecties zijn in zwang en dat gebeurt via injectables of botoxprikken op de juiste plekken. Dat is dus een optie maar het is verstandig om daar niet al te vroeg aan te beginnen omdat je dan vanzelf steeds verder gaat en het gezicht er nogal verbouwd uit gaat zien. Vanaf 45-50 jaar zou dit dus wel een optie kunnen zijn. Daarnaast is ook het gebruik van collageen poeder (verstevigt de huid van binnenuit en stimuleert de aanmaak van huideigen collageen) booming en heeft dit bij veel vrouwen een goed resultaat op de lange termijn.

Andere tips zijn het gebruik van Vitamine D en Co-enzym Q10, vitamine C in crèmes. Daarnaast zijn speciale decolleté- en halscrèmes tegenwoordig beschikbaar die deze probleemzone extra aanpakken. Hamsterwangen en een onderkin kunnen ook worden aangepakt met een halslift, cryolipolyse, lipolyse of een vetverwijderende operatie bij de plastisch chirurg.

Een andere aanpak zijn de thuisoefeningen: het dagelijks rollen met een stenen rozenkwarts roller zodat de doorbloeding van de wangen/kin op peil blijft en de huid ook gladder aanvoelt. En voor wie het aandurft: gezichtsyoga is booming! Via speciale bewegingen met de tong, door kauwgom te kauwen of de kaken heen en weer te bewegen.

Bindweefselmassage

Een nieuwe beautytrend die uit Azië is de collageendraden-behandeling. In Nederland kun je dit onder andere laten doen bij Skin for Skin in Urk waarbij ze superdunne collageen draden in een rimpel aanbrengen zonder enige operatie of geprik. Het is bovendien pijnloos en de draden lossen zich op.

Zelf ben ik daarnaast een enorme fan van de bindweefselmassage. Niet pijnloos, maar wel effectief en zo heb ik de prikjes nog buiten de deur kunnen houden. De huid wordt flink gemasseerd en daardoor worden verklevingen van binnenuit opgelost en wordt de huid steviger door extra collageen productie. Na de behandeling oog je wel als een aardbei maar dat duurt gelukkig maar een paar uur. Na een dag of drie zie je gelijk resultaat en zul je zien dat je complimenten krijgt van mensen in je omgeving. Op die manier valt een bezoek aan de prikdokter of een plastische operatie mooi nog even uit te stellen!

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

