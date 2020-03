Ⓒ prive foto

Behalve dat het vandaag schrikkeldag is, is het ook Zeldzameziektendag. Op deze dag wordt stilgestaan bij alle zeldzame ziektes waar normaal gesproken te weinig aandacht voor is. VROUW sprak Ine van Meijeren (61) hierover. Al veertien jaar loopt zij rond met de longziekte lymfangioleiomyomatose (LAM). Slechts zo’n 75 vrouwen in Nederland hebben deze ziekte.