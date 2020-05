5 dingen die je moet weten over mondkapjes

1. Wat is een niet-medisch mondkapje?

Niet-medisch is in dit geval alles wat je voor je gezicht doet wat geen CE-label heeft. Deze markering geeft aan wat voor filter er in het mondkapje zit. Beschermingsmaskers verschillen sterk in de mate van filtratie, dit wordt uitgedrukt in Filtering Facepiece Particle (FFP).

Het beste masker laat 0,1 procent van de virusdeeltjes door. Alle FFP-maskers zijn gecertificeerd en moeten beschikbaar blijven voor de zorg. Rutte benadrukt dus om deze maskers niet in te slaan.

2. Wanneer is een mondkapje beschermend genoeg en hoe maak ik er zelf een?

Er is onderzocht hoeveel virusdeeltjes een sjaal doorlaat. Bij het griepvirus is dit zo’n 40 tot 80 procent. Zorg er daarom voor dat je een masker hebt dat goed aansluit op je gezicht. Ook is het de bedoeling dat je niet door de stof heen kunt kijken. Houd het masker tegen licht en check of je er doorheen kunt kijken. Is dat zo? Dan is hij te dun.

De beste stof om te gebruiken is katoen, dit houdt de meeste virusdeeltjes tegen en je kunt goed blijven ademen. Hoe meer laagjes, hoe beter. Twee laagjes is het minimum. Je kunt online PM2,5 filters kopen om in het masker te doen voor nog meer bescherming. Maar een paar lagen keukenpapier zijn ook een redelijk goed alternatief.

Zie hier een tutorial van hoe je zelf goede FOD (Federale Overheidsdienst) maskers kunt maken.

3. Waar kun je ze kopen?

Webwinkels Zalando en bol.com, drogisterijketens Kruidvat, Etos en Trekpleister en de Hema gaan mondkapjes verkopen of doen dit al. De winkels springen in op de grote vraag naar mondkapjes die gaat komen wanneer iedereen weer met het ov kan reizen.

Verder brengen steeds meer kleinere bedrijven modieuze mondkapjes op de markt. Het mondkapje wordt zo een onderdeel van je outfit. Een aantal voorbeelden zijn StaySafeAmsterdam, Icing The Label en The Fashion Filter. Voor deze exemplaren geldt dat je voor extra bescherming een PM2,5 filter in de maskers kunt doen.

4. Hoe draag je het en hoe doe je hem op?

Was je handen met water en zeep voordat je het mondkapje opdoet, doe dit ook vóór je het afdoet. Het masker moet de neus én mond volledig bedekken. Zorg ervoor dat het masker aan de zijkanten van de neus goed aansluit.

Raak het masker zo min mogelijk aan. Ook wordt het afgeraden om je neus, mond en ogen aan te raken. De binnenkant van het masker moet nooit aangeraakt worden. Om het masker op- en af te doen, zit je alleen aan de elastieken bandjes die om de oren gaan.

5. Hoe was ik het mondkapje na gebruik?

Het masker moet volgens de Rijksoverheid op 60 graden op een volledig wasprogramma gewassen worden na elk gebruik. Het wassen zorgt ervoor dat het virus als het ware uit elkaar valt en onschadelijk wordt gemaakt.

Je hebt binnenkort voor elke reis een schoon masker nodig. Als je dus reist in de ochtend én avond, heb je twee maskers nodig of moet je je masker goed schoonmaken tussendoor.

Maskers die eenmalig worden gebruikt, gooi je weg bij het restafval. Let hierbij op dat je het masker alleen aanraakt bij de elastiekjes.