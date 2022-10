’Hoe creëer ik makkelijk mijn eigen unieke parfum?’

„Onlangs overkwam het me weer. In een winkel werd ik aangesproken door twee verkoopsters: ze wilden weten welk parfum ik droeg. Ze vonden de geur zo heerlijk en wilden die zelf ook wel hebben. Ik moest ze het antwoord schuldig blijven, want: de geur had ik die ochtend zelf gecreërd!

Laagjes parfum

Ik ben namelijk nogal dol op het layeren van diverse parfums en doe dit eigenlijk al jaren. Layeren staat letterlijk voor ‘laagjes opbouwen’. In dit geval is het een kwestie van geuren in laagjes over elkaar leggen. Je begint met een favoriet parfum en sprayt daar vervolgens nog twee of drie parfums overheen.

Een andere optie is om te beginnen met het gebruik van een heerlijk ruikende bodylotion en daaroverheen zo’n een tot twee geuren te sprayen. Het is een beetje aftasten, een echte handleiding is daar niet voor, maar ik ben er intussen bedreven in – en vooral nogal verslaafd aan geraakt.

Heerlijke uitdaging

Het begon een paar jaar geleden bij een presentatie voor beautyjournalisten van het Engelse parfumhuis Jo Malone. De ‘neus’ (ontwerper van geuren) van dit fijne geurenhuis kwam met het layering-concept en stelde dat alle, maar werkelijk alle geuren van Malone met elkaar te combineren zouden zijn, inclusief de bodyltions en de douche-oliën.

Het resultaat was verbluffend. Bijna iedereen rook anders en inderdaad was het waar: de combinaties waren misschien niet allemaal mijn ding, maar er zaten ook echt toppers tussen. Uiteindelijk heb ik de meest favoriete combi’s genoteerd en die gebruik ik nog steeds. Intussen ben ik ook zover dat ik andere parfums en bodylotions combineer; een heerlijke uitdaging met volop verrassingen.

Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo is mijn ‘huisgeur’ Chanel no. 5 hier bijvoorbeeld ongeschikt voor, want deze vrij zware geur blijft domineren in combinatie met andere geuren en dan is de lol er natuurlijk af. Datzelfde is ook het geval met een paar andere zware geuren die te overheersend zijn om te layeren, maar ook hier geldt weer: eerst proberen, testen is het codewoord!

Toiletspray

De grote uitdaging hierbij is om bepaalde geuren die je solo in de kast hebt staan en niet meer draagt, nieuw leven in te blazen in combinatie met andere parfums. Op deze manier kun je geuren ook aanpassen op je stemming of de gelegenheid waar je heengaat en dat maakt de geur lekker persoonlijk.

Een wat zwaardere geur kun je bijvoorbeeld iets afremmen en iets milder maken en een doorsnee geur kan heel spannend en exotisch worden. Vergelijk het maar met het mixen van een cocktail, dat is ook even aftasten, maar daar kunnen de leukste en lekkerste creaties uit voortkomen. Om toch onprettige luchtjes of een ’toiletspray-geur’ te voorkomen, zijn hier een paar tips. Gebruik sowieso de zwaarste geur eerst, dan is de kans minder groot dat deze de lichtere geur overheerst.

Geurfamilies

Je favoriete parfum combineren met een luchtige bodyspray is ook een prima idee om mee te experimenteren. Daarnaast is het ook verstandig om in het begin veilig bij dezelfde geurfamilies te blijven, op die manier kan er niets misgaan. Dus kies een oriëntaalse, houtachtige, bloemige of citrus geur. Of ga voor geuren met dezelfde ingrediënten, zoals bijvoorbeeld citrus, amber, patchouli, rozen of vanille. Musk zorgt bijvoorbeeld voor een zwoele touch en citrus frist de boel wat op.

Ben je intussen iets ervarener met het layeren, dan kun je ook eens een kruidige geur zoals musk combineren met rozen- of vanille-ingrediënten en kun je variëren met twee sprays van de ene geur en een spray van de andere.

Doe de ‘testronde’ van het layeren bij voorkeur in de avond of in het weekend, zodat je bij een minder succesvolle creatie nog kunt douchen of de geur kunt afwassen.

Tips

Tot slot nog een paar fijne layering-tips waar ik mezelf ook steeds weer aan vasthoud. Als je de geurenlaagjes begint met een bodylotion, is er een goede basis waardoor de geuren waarschijnlijk langer blijven ruiken. Je kunt dit ook bereiken door geurloze vaseline op te smeren voordat je de geurspray gaat gebruiken (op polsen, hals/nek, achter de oren, décolleté). Zo blijft de geur veel langer hangen!

De geur sprayen op je kleding kan ook, dan overheerst het parfum net iets minder en zo kun je alvast wennen aan je eigen, nieuw ontwikkelde geur. Durf je nog een stap verder te gaan? Dan kun je ook haarolie of haarparfum als extra ‘geurlaag’ gebruiken om mee te experimenteren.”

