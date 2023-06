Temptation Islands René: ’Je gaat een Porsche niet inruilen voor een Fiat Panda’

Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je Temptation Island niet doorstaat, moet je je serieus afvragen of je relatie wel de juiste is.’ Ⓒ Corné van der Stelt

Niemand had verwacht dat ze de ware zouden vinden via een realityprogramma. Of dat hun relatie de verleiding op televisie zou doorstaan. Toch is dit stel verliefder dan ooit, en horen we zelfs trouwklokken luiden. Hier online vertellen we het verhaal van Annebel (25) en René (28). Zij besloten in 2022 hun liefde te testen in Temptation Island. Dat pakte zo goed uit dat hij haar tijdens de finale ten huwelijk vroeg. Annebel is influencer, René geeft online fitnesscoaching.