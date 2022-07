’Mijn haaruitval is minder, maar ik maak me nu al zorgen om de skivakantie’

Mijn haaruitval is stukken minder en ik krijg weer nieuwe haargroei. Het lijkt rondom mijn haar eindelijk even stabiel te gaan. Dit is ontzettend fijn en ik ben elke dag weer blij als in de spiegel kijk en de mini haartjes zie groeien en ik geen bossen, maar bosjes uit het doucheputje haal. Maar voor hoelang is dit het geval?

Deze vraag houdt mij vreselijk bezig. Als ik kijk naar foto’s van mijn overvolle doucheputjes drie maanden geleden, kan ik wel janken. Ik voel de paniek alweer opkomen en denk alleen maar: ik wil dit niet nog een keer! Maar helaas weet ik zeker dat dit wel weer gaat gebeuren. Alopecia heb je niet voor even, maar helaas voor heel je leven…

Ik denk soms: had het maar doorgezet en was ik maar kaal geworden. Hiermee stoot ik misschien mensen voor het hoofd die dit is overkomen, want zij denken misschien: ’zeur niet, je hebt nog haar!’. Dit snap ik ook, maar soms lijkt het of de onzekerheid mij nog meer bezighoudt dan de haaruitval en het dunner wordende haar op zichzelf. „Wat als…” gaat elke dag wel een paar keer door mijn hoofd.

Een heel concreet voorbeeld: wintersport 2023. Dit duurt nog even, maar er worden langzaam plannen gevormd. Ik ben een echte wintersportliefhebber en kan niet wachten om weer op de latten te staan! Maar dan gaan mijn gedachten ratelen en is het enige dat ik denk: wat nou als ik tegen die tijd weer bakken haar verlies? Hoe moet het dan wanneer we met vrienden in een huisje zitten en ik paniek krijg onder de douche of tijdens het borstelen? En heel praktisch bijvoorbeeld: hoe moet dat met die stomme helm? Elke wintersporter herkent wel dat zo’n helm je kapsel volledig platdrukt. Wanneer mijn haar zo dun is als nu of nog dunner wordt door een nieuwe fase van haaruitval, dan durf ik die helm amper nog af te zetten, want dan kan je zo door mijn geplette haren heen kijken op mijn schedel. En zo maal ik soms door over elk event in de toekomst.

En helaas zou de volgende periode haaruitval nog weleens dichterbij kunnen zijn dan ik zou willen. Op korte termijn willen mijn partner en ik namelijk gaan starten met de hormoonbehandeling voor onze kinderwens. Ik heb PCOS en dit betekent dat ik geen eisprong heb en hiervoor de hulp nodig heb van (in eerste instantie) een pil die deze hopelijk op gaat wekken. In mijn geval wordt dit letrozol. Eén van de bijwerkingen van letrozol? Haaruitval. In de bijsluiter staat dat dit voorkomt bij 1 tot 10 op de 100 mensen, maar uiteraard zul je net zien dat ik de dupe hiervan word.

Ik heb nog gevraagd bij de dermatoloog in het Radboud of hij denkt dat ik vanwege mijn alopecia automatisch sneller de pineut zal zijn van de bijwerking ’haaruitval’ bij het gebruik van letrozol. Hij kon mij niks garanderen, maar zag niet in waarom dit één op één verband zou houden met elkaar. Dus ergens zou ik goede hoop moeten hebben dat ik deze keer de dans ontspring. Ondanks mijn positieve insteek in het leven heb ik alleen te vaak aan kortste eind getrokken en denk ik wanneer het gaat om mijzelf toch al vaak „tja… dit zal bij mij dan wel weer net dubbel pech zijn.”

Maar wat de toekomst ook gaat brengen, vandaag de dag is het stabiel. Ik probeer écht te leven bij de dag en mijn gedachten te stoppen wanneer ze overuren draaien over de onzekere toekomst. Want laten we eerlijk zijn: niemand kan de toekomst voorspellen. De dermatoloog niet en ik niet, dus wordt mijn taak (of mag ik het dan juist niet zo noemen, omdat het dan weer een ’moetje’ wordt): mindfulness leven!

