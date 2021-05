Daghoroscoop 5 mei - Netflixen kan altijd nog, Stier!

VANDAAG JARIG

Als Stier ben je vooral op je gemak als er niet te veel om je heen verandert, als je rustig je routine kunt afdraaien en het leven voorspelbaar is. Maar zo gaat het niet altijd. Er kan dit jaar op onverwachte momenten van alles gebeuren en nare ontwikkelingen kunnen voor verdriet zorgen.

RAM

Plannen voor vandaag kunnen de mist ingaan doordat werk roept. Bedenk een oplossing waarmee een ieder akkoord kan gaan. Span je in voor mensen die er beroerd aan toe zijn. Gebruik je pragmatische instelling en gezonde verstand.

STIER

Geef je sociale leven een impuls; op de bank hangen en netflixen kan altijd nog. Zoek uit waarom, als iemand je op afstand houdt. Een intelligent gesprek kan verfrissender zijn dan een koude douche. Kijk naar de toekomst.

TWEELINGEN

Er kan zoveel gebeuren dat je nauwelijks tijd hebt om zaken te regelen voor zich alweer nieuwe opdringen. Tracht zo ontspannen mogelijk te blijven. Onverwachte werkproblemen kunnen tot frictie met je partner leiden.

KREEFT

Houd rekening met stoorzenders die gemaakte plannen in de war sturen. Een verandering van routine is niet altijd nadelig, zeker niet als je je eigenlijk verveelt. Neem geen financiële risico’s in je verlangen snel rijk te worden.

LEEUW

Doe je best om een goede indruk op anderen te maken; het zal je weinig moeite kosten een speciaal iemand te imponeren. Neem rusteloze kinderen mee naar buiten. Werk kan je noodzaken een privé ambitie bij te stellen.

MAAGD

Zorg dat je genoeg te eten en te drinken in huis hebt voor onverwachte gasten. Let op je lichaamstaal die meer kan verraden dan je misschien kwijt wilt. Een voor je uit geschoven probleem met een kind moet nu echt worden opgelost.

WEEGSCHAAL

Blijf bezig. Kies activiteiten die je in beweging houden en die de geest stimuleren. Zo niet, dan zullen rusteloosheid en verveling toeslaan. Ruzie met een naaste of vriend(in) wordt snel bijgelegd als jij de eerste stap zet.

SCHORPIOEN

Er kan verrassend nieuws zijn over familiezaken of over je werk. Ga na wat je mogelijkheden zijn, raak niet in paniek en ga meteen in de aanval. Laat je niet overhalen meer geld uit te geven dan je van plan was.

BOOGSCHUTTER

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. De weg is vrij naar de verwezenlijking van al je plannen en dromen. Vriendschap is je sleutel tot betere tijden, ook al besef je dat misschien nog niet. Gebruik je charme.

STEENBOK

Toevallige ontmoetingen kunnen goed voor je uitpakken, al zal dat pas later duidelijk worden. Laat je leiden door optimisme. Door je hartelijk op te stellen zullen anderen zich graag bij je aansluiten. Romantiek kan van korte duur blijken.

WATERMAN

Er komt waardevolle financiële informatie op je af; maak er meteen gebruik van. Een (telefoon)gesprek kan je geruststellen over een zaak die je zorgen baart. Een verlangen kan onverwacht door iemand worden vervuld.

VISSEN

Je kunt heel effectief zijn op het terrein van publiciteit of verkoop. Maak een nieuwe planning en laat deze morgen meteen ingaan. Een poging het iemand naar de zin te maken kan in slechte aarde vallen. Doe dan maar jezelf een plezier.

