Achter het nieuws Marleen is weduwe: ’Voor de kinderen moest ik uit bed komen’

Marleen: „Ik zorgde voor de kinderen op de automatische piloot. Ik was lamgeslagen en hoopte iedere dag dat ik zelf dood zou gaan.” Ⓒ Amaury Miller

Als je kind of partner overlijdt, heb je in Nederland geen recht op rouwverlof. Als het aan een aantal politieke partijen ligt, komt daar verandering in. Onlangs werd daar door de Tweede Kamer over gesproken met ervaringsdeskundigen. Marleen Oostendorp-Lancee zat bij die gesprekken aan tafel. Op 37-jarige leeftijd verloor zij plotseling haar man en bleef ze achter met hun jonge tweeling en pasgeboren baby.