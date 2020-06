Meera (30): Nu zie ik het als mijn kracht

Voel jij je leeftijd?

„Ik voel mij - denk ik - jonger dan mijn leeftijd doordat ik ’het kind in mij’ aandacht ben gaan geven: ik lach en geniet veel. Voor het opzetten van mijn bedrijf Stage & Stories heb ik veel stress gehad. Het was een periode waarin ik niet veel lachte. Daardoor voelde ik mij ongelukkig. Ik ben mezelf dan ook gaan aanleren om in nare situaties altijd de lichtpunten te zien en daarvan te genieten. Hoe klein die dan ook mogen zijn.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik vind het belangrijk om er verzorgd uit te zien. Na het douchen smeer ik mij in met kokosolie, ik drink veel water en eet groenten en fruit. Maar ik ben vooral positief. Beauty zit vanbinnen en als ik mij van binnen goed, gelukkig en mooi voel, straal ik dat ook uit.”

Schatten mensen jou op leeftijd?

„Dat verschilt. In een formele setting, zoals op het werk, word ik wel op de juiste leeftijd geschat, want ik heb daar toch een serieuze mentaliteit en uitstraling. Maar in een informele setting word ik jonger geschat. Ik denk dat het komt door mijn uitstraling, de energie die ik heb en mijn uiterlijk.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik vind mijn ogen en mijn lach het mooist. Ik weet nog dat mijn docente van vroeger gelijk wist hoe ik mij voelde door naar mijn ogen te kijken. Ik vond het toentertijd niet fijn, maar nu zie ik het als mijn kracht. Ik heb geleerd om mijn ogen te laten spreken op momenten waarop ik mijn stem niet kan laten horen. Mijn ogen weerspiegelen mijn verhaal en mijn glimlach herinnert mij eraan dat er altijd wel ergens een lichtpuntje is.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn figuur en grijze haren. Ik ben de afgelopen jaren door die stressperiode best wat aangekomen. Ik wil graag weer een figuur waarin ik mij comfortabel voel. Door deze coronatijd besef ik dat ik fitter moet worden. Dat doe ik door meer te bewegen en goed op mijn voeding te letten. Met mijn grijze haren krijg ik wel meer vrede. Dit komt door mijn moeder: zij herinnert mij eraan dat mijn grijze haren staan voor dat ik ’echt leef’.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn vrolijkheid, ondernemende geest en de pit die ik toon bij zaken waarvoor ik echt sta.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op fysiek gebied wil ik dus meer kilo’s kwijtraken en fitter worden. Ik ben er nog niet heel fanatiek mee bezig, maar ik ben mij er wel bewust van dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Op werkgebied ben ik ook nog niet helemaal waar ik uiteindelijk wil zijn. Met mijn bedrijf richt ik mij op taboes en maatschappelijke vraagstukken door middel van podiumkunst. Het is ontstaan door de thema’s en de struggles die ik zelf heb meegemaakt. Ik ben een tijd de liefde voor mijzelf kwijt geweest. Het is mij gelukt, onder meer door meer te genieten, om die eigenliefde weer te vinden en ik wil mensen helpen om die liefde ook (weer) te vinden.”

Wat houdt je jong?

„Het kind in mij houdt mij jong en heb mijn eigen, gekke humor waar ik zelf vaak om moet lachen. Dit vind ik heel belangrijk, want ik weet hoe het is om bepaalde periodes te hebben waarin je niet lacht. Je ontneemt jezelf dan ook het plezier om geluk te ervaren. Ik geloof dat er altijd wel iets is waarvan je heel blij wordt. Mensen moeten gewoon vaker de dingen doen waarvan ze gelukkig worden.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Laat je niet beperken door je kwetsbaarheid. Zet die om in kracht en creëer vervolgens de mooiste kansen!”