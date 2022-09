Vriendenhoroscoop: Weegschaal gaat botsen met kreeft en Steenbok

Gezondheid

Onderzoek: vroeg opstaan (en de hele dag actief zijn) maakt gelukkig

Ben jij een vroege vogel of blijf je juist zo lang mogelijk in je nest liggen? Uit een recent onderzoek blijkt dat het voor je mentale gezondheid goed is om lekker vroeg op te staan. Als je dan ook nog eens de hele dag actief blijft, ben je helemaal goed bezig.