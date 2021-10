Daghoroscoop 7 oktober - Weeg alle voor- en nadelen goed af, Leeuw

VANDAAG JARIG

Familierelaties zijn de afgelopen jaren waarschijnlijk behoorlijk verbeterd en één van jouw ouders kan in goede doen zijn geraakt en een welvarend bestaan leiden. Kinderen kunnen verhuisplannen hebben of zijn druk doende met hun huidige woning. Houd rekening met felle uitbarstingen.

RAM

Sta open voor de gevoelens van je naasten. Reageer positief en blijf opgewekt. De kosmos kan voor een plezierige verandering zorgen in jouw intieme relatie. Breng je financiën op orde en controleer je schulden en tegoeden.

STIER

Er kan een verandering plaatsvinden in jouw belangrijkste relatie. Verras je partner met een demonstratie van jouw liefde en waardering. Het is te makkelijk om de ander als vanzelfsprekend te aanvaarden en toe te geven aan sleur.

TWEELINGEN

Als je van je werk houdt kun je je productierecord verbeteren. Als je huidige baan je niet bevalt is het hoog tijd daar iets aan te veranderen. Voor workaholics is dit een goede dag om te solliciteren.

KREEFT

Een goed moment om te speculeren; misschien kun je investeren in vastgoed dat je de leefstijl bezorgt waarnaar je verlangt. Onderzoek de betrouwbaarheid van de verkoper voor je informatie verstrekt omtrent jouw financiën.

LEEUW

Zet de komende periode je heldere verstand in op praktische kwesties in jouw persoonlijk leven. Besluiten die betrekking hebben op een verhuizing moet je ernstig overwegen. Laat alle voor- en nadelen nauwkeurig de revue passeren.

MAAGD

Onderhoud het contact met familie en buren en alle anderen die belangrijk zijn in jouw dagelijks leven. Plan een samenzijn bij je thuis als tegenwicht voor de tijd dat je hen, al dan niet hebt verwaarloosd. Nodig ook vrienden uit.

WEEGSCHAAL

Er lijkt sprake van een schone lei en een nieuwe horizon. Er zit veel kosmische energie in de atmosfeer, waardoor het geen moeite zal kosten om hard te werken. Wat je voor ogen staat krijg je voor elkaar, ook op artistiek gebied.

SCHORPIOEN

Als je te veel let op details, zul je door de bomen het bos niet meer zien. Kijk behalve naar de negatieve aspecten van mensen in jouw omgeving ook naar hun positieve kanten. Een afscheid kan je een treurig gevoel bezorgen.

BOOGSCHUTTER

Haal het maximale uit jouw ervaringen door ongestoord en in je eentje aan de slag te gaan. Hetgeen je nu zaait zal niet onmiddellijk resultaat te zien geven, maar later komt je erachter hoe opmerkelijk deze periode is geweest.

STEENBOK

Het leven is je goedgezind waar het vrienden, verwachtingen en wensen betreft. Breid je sociale kring uit door je aan te sluiten bij een organisatie die gebruik kan maken van jouw ervaring. Je kunt je bijzonder nuttig maken.

WATERMAN

Gedurende de komende weken steunt de kosmos diegenen die aan een nieuwe baan beginnen of zich in zaken begeven. Verstuur je cv, voer sollicitatiegesprekken of doe auditie. Versterk zowel persoonlijke als zakelijke relaties.

VISSEN

Je begint aan een geschikte periode om de banden te versterken met een bijzonder iemand, om trouwplannen te maken of een ceremonie voor te bereiden. Begin met een cursus of pak een studie op die je een voorsprong kan geven.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!