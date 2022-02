Barbara Sloesen: ’Ik loop vaak met een blotebillengezicht door de stad’

Deze kleding…

„Is echt te gek. Al die verschillende prints en kleuren, dat past helemaal bij mij. Mensen noemen me weleens een kleurenbom. Het kan mij niet gek genoeg. Mijn kledingstijl is een wirwar van alles, een mix van nieuw en vintage.”

Ik voel me het fijnst…

„In een gekleurde flared broek, met een trui, giletje en cowboylaarzen. Daar voel ik me vrouwelijk, stoer en comfortabel in; voor mij een perfecte combinatie. Als ik me minder goed voel, trek ik juist veel kleuren aan om dat gevoel te compenseren. Dat werkt meteen.”

Bourgondisch leven…

„Is voor mij gezelligheid, eten, drinken en genieten. Ik leg mezelf niet te veel regels op en kijk naar waar ik op dat moment behoefte aan heb. Of dat nou eten is of wel of niet naar een feestje gaan.”

Als ik uitga…

„Doe ik soms wat meer mijn best, maar ik kan ook in een roze legging, trui en zonder make-up de deur uitgaan. Ze moeten me maar zo accepteren. Ik wil binnen vijf minuten klaar kunnen staan. Mijn vriendinnen hebben dat ook, we lopen vaak met een blotebillengezicht door de stad.”

Op een filmset…

„Helpt kleding om me in een rol in te leven. Kleding, schoenen en houding helpen bij de uitstraling van je personage. Als dat bij het karakter past, hoef je niet heel veel extra meer te acteren. In Alles is zoals het zou moeten zijn mocht ik meer dan dertig outfits dragen en daar zaten echt heel toffe items bij. Het voelde alsof ik de hele tijd een modeshow liep.”

Mijn dromen…

„Houden nooit op. Ik zou nog heel graag in een drama, een thriller en een fantasyfilm willen spelen. En ik zou graag een eigen verhaal verfilmen. Het liefst met mezelf in de hoofdrol. Maar ik voel me enorm gezegend met alles wat ik al heb mogen doen. Daar ben ik trots op.”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.