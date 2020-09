’Ik ben bijna 30 en heb nog nooit een orgasme gehad...’

Er was eens een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse mannen geen enkele moeite hebben met klaarkomen: 95% heeft áltijd een orgasme. Dat is bijna twee keer zoveel als het aantal vrouwen. Dat het bij de vrouw een stuk gecompliceerder ligt, herken ik. Maar misschien heb ik nog nooit met de juiste man een relatie gehad? Die keren dat ik het bed deelde, was er geen voorspel en was de vrijpartij meestal in eh een ruk voorbij. Ik heb het gevoel dat ik meer tijd nodig heb, maar heb daar nog nooit over durven te beginnen.

Overgewaardeerd

Zelf probeer ik ook weleens wat, maar tot een orgasme is het nog nooit gekomen. Ik raak mezelf ’daar’ weleens aan, maar vind het ook een beetje eng en vies dus meestal stop ik snel weer. Soms denk ik dat seks overgewaardeerd wordt in deze maatschappij. Ik bedoel: ik heb een leuk leven, vriendinnen, een baan en een huis. In het weekeinde ga ik uit eten en soms naar de film. Al valt het mij dan wel op dat er vaak vrijscènes in zitten. Dan kijk ik meestal maar een beetje weg.

Moet ik eerst verliefd worden voordat ik een hoogtepunt kan bereiken? Ook met mijn laatste vriend voelde ik emotioneel afstand. Wij waren niet echt een match. Op seksueel noch op emotioneel gebied; ik had het gevoel dat hij zich nooit helemaal aan mij gaf. Ik merk dat het niet hebben van een seksleven en van orgasmes een taboe is. Mijn vriendinnen praten er samenzweerderig over en ik lach dan altijd maar wat mee. Al heb ik het gevoel dat ik er dan niet bijhoor, dat ik de boot mis. Maar ik durf het eigenlijk nooit te benoemen. Ik voel me daarom ook best wel eenzaam.

Frigide

Ik heb weleens overwogen om naar een gigolo te stappen, vooral omdat er online werd beweerd dat een bepaalde gigolo een ’orgasmegarantie’ geeft. Maar iets weerhoudt me. Ik ben daar denk ik echt te preuts voor. En het idee dat hij het met zoveel dames heeft gedaan en nog gaat doen, windt mij ook niet echt op. Soms vrees ik dat ik frigide ben; ik denk eigenlijk nooit aan seks. Maar het kan ook komen, omdat ik niet weet wat ik mis.

Ik nader de 30. Ik denk dat het niet meer gaat gebeuren en iets in mij vindt het wel prima zo; lekker rustig, geen gedoe. Aan de andere kant ben ik nieuwsgierig aangelegd en zou ik best eens willen ervaren hoe het voelt. Maar stel dat ik een vriend krijg die zich helemaal geeft, zich enorm uitslooft en het lukt nog steeds niet? Ik zou dat dan ook weer heel schaamtevol vinden. Daarom is het misschien maar beter dat ik alleen blijf. Zo stel ik niemand teleur. En mezelf ook niet. Wel zo veilig.”

