Achter het nieuws ‘Ik zeg tegen vriendjes dat ze moeten stoppen met roken; al twee relaties zijn stukgelopen’

Door Naomi van Asperen Kopieer naar clipboard

„Tot ik op een punt kwam waarop ik niet meer rookte. Het voelde alsof ik was herboren. Mijn reuk kwam terug, mijn smaak werd anders en ik heb sindsdien een betere conditie. De kracht kwam weer in mezelf naar boven.” Ⓒ Amaury Miller

Het is gek om te bedenken dat het nog helemaal niet zo lang geleden is dat er overal een peuk mocht worden opgestoken: in restaurants, in de trein; zelfs in de wachtkamer van de huisarts en het klaslokaal. Tegenwoordig wordt de roker naar buiten verbannen. En zelfs dat ligt onder vuur.