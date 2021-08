Heb jij je herfstvakantie naar de zon al geboekt?

Zomerplannen vielen in duigen toen Nederland in juli donkerrood kleurde op de Europese coronakaart. Dat betekende dat landen extra maatregelen mochten treffen, zoals verplichte quarantaine bij binnenkomst van het land of een geheel inreisverbod voor Nederlanders. Reizen werden massaal geannuleerd of verplaatst naar de herfst.

Doordat ondertussen ook voor veel reizigers duidelijker is dan in juli welke documenten zij in moeten vullen en meenemen op reis, gaan meer Nederlanders nog in het najaar op vakantie. Ook zijn er op dit moment meer Nederlanders gevaccineerd, wat het makkelijker maakt om op reis te gaan. Deze reizigers hoeven zich dan namelijk niet te laten testen op corona voor vertrek.

Slecht weer

Ook de regenachtige Nederlandse zomer heeft een extra zetje gegeven om meer reizen naar de zon te boeken in het najaar. Met name het slechte weer van de afgelopen week heeft tot extra boekingen geleid, zo constateren reisorganisaties. Reizigers zoeken in het najaar vooral de zon op in Griekenland, Turkije en de Canarische eilanden. Reizen buiten Europa worden nog maar weinig geboekt vanwege corona. Ook worden er opvallend veel last-minute reizen geboekt.

