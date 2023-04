Premium Het beste van De Telegraaf

Broekpak favoriet bij stralende kroonprinses Zelfverzekerde Amalia is de modekoningin van Koningsdag

Een stralende prinses Amalia mag zich in haar hippe broekpak tot modekoningin van Koningsdag laten kronen. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - ’We zijn allemaal Kings en Queens’ is het thema tijdens de Rotterdamse Koningsdag. Maar een paar opvallende outfits van de aanwezige prinsen en prinsessen springen daar natuurlijk wel extra uit. Ook zij hebben hun best gedaan om te stralen op Koningsdag, zij het doorgaans in iets bescheidener kleuren dan de koning en zijn gezin.