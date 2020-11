’Laat je niet gek maken door vrouwen als Rens Kroes’

Een ’bevalplan’ was er volgens mij nog niet toen ik twintig jaar geleden zwanger was van mijn oudste. Of misschien net, maar het was zeker niet standaard dat je het ergens opschreef. Bij mijn tweede kreeg ik de tip wel ineens overal: „Schrijf op wat je wel, maar vooral ook wat je niet wilt als je ligt te bevallen.” Ik moest daar toen al enorm om lachen. Ik wilde namelijk vooral niet dat het pijn zou doen. Of dat het in een halve seconde voorbij zou zijn. Maar ja; daar voorzag het plan dan weer niet in.

Zoutlampje

Ik heb het niet ingevuld. En ik zou dat nu nog niet doen. Alles moet tegenwoordig maar mooi zijn. En als dat het niet is, zet je het naar je hand, want wij laten ons in het leven liever niet meer verrassen door ellende. We hebben daar namelijk geen zin in, punt. Ellende is niet hip. Het leven moet vooral een Instagramplaatje zijn, dus timmeren we eventuele ongemakkelijke momenten dicht met gebakken lucht.

Rens Kroes kondigde een paar weken geleden aan hoe ze wilde gaan bevallen: in haar eigen vibe met etherische oliën, zoutlampjes, mantra’s en Latin muziek. Daar lachte menig reeds bevallen vrouw zich een natte TENA Lady van, want als iets zich amper laat sturen, is het een bevalling. Ik heb het drie keer gedaan en als iemand naast mij over een zoutlampje was begonnen, had ik het eigenhandig tegen de muur in een miljoen zoutkristallen geslagen.

Ruggenprik

Wie het in zijn hoofd had gehaald welke muziek dan ook te draaien, had ik vermoord en geen etherische olie had mij kunnen redden. Ik deed niet aan lieve woordjes, vooral aan janken en vloeken. Slechts de ruggenprik die ik bij mijn derde kind pas kreeg, bood uitkomst. Wat een genot. Laten we nou eens eerlijk zijn; dat bevallen doet gewoon meer pijn dan goed voor je is. En het is de grootst mogelijke onzin dat pijn de band met je kind versterkt.

Er is geen kaakchirurg die vraagt of je even de pijn wil wegzuchten als hij/zij een verstandskies trekt. Geen assistent die er naast staat en je dan probeert te laten ontspannen met een mantra of het voorlezen van een passage uit je favoriete boek. Geen chirurg heeft ooit zonder verdoving in een warm bad een blindedarm verwijderd met een Latin muziekje op de achtergrond. En jaja, bevallen is waar het lichaam van een vrouw voor gemaakt is. Maar het doet wel verdomd veel pijn!

Ontplofte egel

En die pijn hoef je dus niet (zo heftig) te hebben. In omringende landen zijn ze daar allang achter. Maar Nederland blijft calvinistisch vasthouden aan het idee dat vrouwen zo stoer zijn dat ze het ’op eigen kracht’ kunnen. Wij moeten onze pijnstilling halen uit de wijze woorden en aanwezigheid van een Doula (een geboortecoach) of een massage met een lavendelolie. Op social media steken vooral jonge vrouwen elkaar aan met stukgestylde posts en gelukszalige glimlachen over hoe ze het gepland hebben of over hoe het geweest is. Bah.

Doe mij dan Daphne Deckers maar, die haar tijd ver vooruit was door haar vagina na de bevalling te vergelijken met een ’ontplofte egel’. Dáár steun je pas andere vrouwen mee! Want laten we het niet mooier maken dan het is: die baby is fantastisch en het allerleukste ooit, maar het baarmoment zelf is de hel. Het geromantiseerde beeld dat veel vrouwen erover naar buiten brengen is niet realistisch. Het geeft teleurstelling. Ik heb al talloze vrouwen horen zeggen dat het voelde als falen dat ze uiteindelijk om een ruggenprik vroegen. Of toch een keizersnede kregen.

Echte werk

Het leven is nou eenmaal geen homp klei waarvan je zelf een poppetje kunt maken. Het komt zoals het komt. En hoewel je het echt wel een beetje kunt bijsturen, ligt de regie bij wat je overkomt (terwijl je andere plannen had). Bevallen in een verloskamer onder een TL-buis met een ruggenprik is niet erg. En ik kan dat weten. Het doet ook niks af aan de band met je kind, trust me. Laat het maar gewoon een beetje over je heen komen; het echte werk begint daarna pas. En laat je vooral niet gek maken door vrouwen als Rens Kroes. Met haar Himalayalampjes...