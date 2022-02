Wat vind jij van de Lekker in je vel-challenge?

Culinair

Recept van de dag: Chicken tikka masala met basamati-rijst

Een van mijn favoriete curry’s is toch wel de chicken tikka masala, een gerecht dat niet uit India komt, maar door de Indiase koks in Groot-Brittannië beroemd is geworden. Er gaan veel kruiden en specerijen in, maar de bereiding zelf, zoals wel vaker geldt in de Indiase keuken, is niet zo ingewikkel...