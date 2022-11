Wanneer en hoe vertel je je kind dat Sinterklaas niet bestaat?

De wondere wereld van Sinterklaas en zijn Pieten zou niet bestaan zonder het magisch denken, legt psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse uit. „Het magisch denken is onderdeel van het ontwikkelingsproces van ieder kind. Het is het grijze gebied waarvan kinderen niet goed doorhebben waar de fantasie ophoudt en waar de werkelijkheid begint. Door het magisch denken wordt het in het kinderbrein mogelijk om dingen te verklaren die eigenlijk niet waar kunnen zijn.”

Het magisch denken doet z’n werk wanneer je je kind bijvoorbeeld sprookjes vertelt, of door dus met z’n allen het Sinterklaasverhaal in stand te houden. „Kinderen nemen dat soort verhalen gewoon aan; het is hun manier om de wereld te begrijpen. Het magisch denken stopt rond groep 4 of 5, dus vanaf dat moment kan het zijn dat je kind kritischer wordt en meer vragen begint te stellen over Sinterklaas.”

Niet leeftijdgebonden

Waar het magisch denken wegvalt, komt meer plaats voor logisch nadenken. Wacht eens even, hoe kan één man zo veel geld hebben, waarom komt hij helemaal uit Spanje en hoe komen Pieten binnen als wij niet eens een schoorsteen hebben? Volgens Akse is dit proces niet per se aan een leeftijd gebonden, dus er is ook geen universele leeftijd waarop het ’verstandig’ is om je kind te vertellen dat Sinterklaas niet bestaat. „Laat je daarin leiden door je kind. Als er vragen komen, is je kind er meestal wel klaar voor. Maar als je merkt dat hij of zij nog gewoon meegaat in het verhaal, hoef je nog niks te vertellen. Niks is fout, volg de ontwikkeling van je kind.”

Goedgelovig

Natuurlijk speelt ook mee of er broers of zussen in huis zijn die de droom van je jongste kind kunnen verstoren. Ook op school zal je kind misschien geruchten horen die niet stroken met zijn of haar eigen opvatting van Sinterklaas. Daar hoef je niet direct iets mee, vertelt Akse, omdat in zo’n situatie vaak nog iets grappigs aan de hand is: „Als het magisch denken nog zo sterk is dat je kind een heilig geloof heeft in de Sint, is er veel voor nodig om hem of haar van de wijs te brengen. Er is een online video die dat mooi bevestigt. Hierin zie je een leerkracht die eerst in normale kleding voor de klas staat, maar stap voor stap kledingstukken aantrekt die haar tot Sinterklaas transformeren. De kinderen zien het voor hun ogen gebeuren, maar zodra alle kleren aan zijn, is de persoon voor de klas gewoon Sinterklaas. Dat daar eerst de leerkracht stond, zijn ze alweer helemaal vergeten. Zo sterk is het magisch denken.”

Boosheid

Als je besluit het Sinterklaasgeheim te delen, doe je er goed aan om goed op de reactie van je kind in de gaten te houden. Akse: „Als je kind verdrietig is, toon je daar begrip voor en neem je dat serieus. Je kunt je voorstellen dat het niet fijn is om zoiets te horen, terwijl je al die tijd dacht dat het anders zat. Je kunt je kind troosten en het verdriet, de teleurstelling of boosheid mag er zijn.”

„Maar je kunt ook gelijk uitleggen: ’Nu jij het geheim weet, hoor je bij ons, de grote mensen. Daardoor kun je ook meedoen met wat wij doen’. Als er nog een jonger broertje of zusje is, kun je bijvoorbeeld ook voorstellen dat je oudere kind in het vervolg meehelpt om het verhaal in stand te houden voor hem of haar. Door je kind te beschouwen als ’één van de ingewijden’ maak je het speciaal. Vaak vervullen kinderen die nieuwe rol dan ook weer met plezier.”

Leugens

Akse benadrukt dat je je niet al te schuldig hoeft te voelen. „Het voelt misschien rot dat je je kind een tijd voor de gek hebt gehouden, maar ik heb nog nooit gehoord dat een kind daar een trauma aan heeft overgehouden. Kinderen komen hier echt wel overheen. Jij deed dit namelijk met goede bedoelingen om samen een leuke en gezellige tijd te hebben. Bovendien ben je als ouder ook maar een mens. Wie heeft zich nou nog nooit schuldig gemaakt aan een klein leugentje, omdat je echt even geen zin had in het gejengel van je kind? Denk maar eens aan een opmerking als ‘Nee, McDonald’s is gesloten, we kunnen er dus helaas niet heen’. Dat is natuurlijk niet helemaal netjes, maar niet meteen traumatisch voor je kind.”

